萊納料留下 執照期限縮短





（檳城15日訊）萊納稀土廠的去留受到關注。原子能執照局將在今日傍晚發文告交代萊納的命運。根據媒體引述消息報導，在昨日召開的內閣會議通過批准萊納稀土廠更新執照，惟執照期限將縮短。

根據《星報》報導，政府計劃把萊納的執照期限縮短，可能會比一般的3年更短。

原子能執照局將在今日下午4時後，針對內閣昨日通過的決定發出文告。文告中也會說明萊納廢料處理的決定。

首相稱不應趕走外資

首相敦馬哈迪日前表示，隨著大馬邀請萊納稀土廠前來投資後，我國不能因為一些人士拒絕接受專家的研究，就隨意將萊納“赶走”，畢竟萊納已經在大馬的業務上投資超過10億令吉，開採被指具有放射性的物質的稀土，縱使專家的研究報告已經表明，稀土的放射性廢物“風險很低”，對健康無害。

他也坦言，外國投資者正在密切關注大馬政府對萊納採取的行動。

另一方面，文冬國會議員黃德日前也說，行動黨全黨上下包括部長在內，都共同支持他反大馬萊納稀土廠繼續營運的立場，由於萊納無法滿足營運執照的數項條件，因此其立場非常鮮明，就是必須中止萊納稀土廠繼續營運。

他也透露，正與數名律師取得協調，一旦大馬萊納稀土廠獲准繼續難大馬營運，他就會起訴萊納，也將帶領來自全馬各州超過120萬人民，堅決抗議內閣的決定。

萊納風波演進表

◆1983年創立的萊納股份有限公司是澳洲一家稀土採礦股份有限公司，該公司共有兩個主要業務，分別是位於澳洲威爾德山的採礦和礦物分選工廠，以及位於馬來西亞關丹格賓工業區的稀土廠（萊納先進材料工廠，簡稱LAMP）。

◆2010年，萊納與日本稀土交易公司雙日株式會社簽訂協議，從威爾德山礦地出口價值4億5000萬歐元的稀土礦。同年，大馬政府批準萊納在關丹格賓設立稀土礦廠的決定，引起多方爭議。

◆2011年5月“拯救大馬”重組後，由陳文德領導繼續抗爭。而另一個組織“綠色盛會”在黃德（現為行動黨文冬區國會議員）的率領下，掀起群眾抗議運動，以和平的手段，跟當時的執政政府國陣及萊納周旋到底。

◆2012年11月杪，第一批運往格賓稀土廠的稀土礦泥在人民反對聲浪中抵達關丹港口，而稀土工廠亦正式投入運作，使反萊納運動越演越激。

◆2014年4月，淨選盟舉辦428大集會，綠色盛會也在同一天於吉隆坡舉行“綠色盛會3.0”，並在獨立廣場匯合成為“黃綠大集會”，施壓政府落實乾淨選舉和終止萊納稀土廠計劃。

◆2014年6月，綠色盛會主席黃德等人在關丹發動“622終結萊納”運動並引發沖突，黃德與14名社運分子被捕，之後也面對警方提控。然而，即使社運人士受到不同程度的打壓，民間反萊納運動不曾中斷。萊納在這一年獲得由大馬原子能執照局（AELB）發出，為期2年的全面營運執照。

◆2016年9月2日，大馬原子能執照局更新萊納稀土廠的全面營運執照為期3年。

◆2018年7月，能源科藝環境部長楊美盈表示政府有意成立委員會，重新審查萊納課題。

◆2018年10月，內閣召開會議後，環境部委任6名專才組成萊納計劃審查委員會，以6週時間針對該課題進行評估工作，並於11月11日在關丹舉辦公開聽證會收集民眾及各造意見，報告完成後再呈內閣。

◆2018年12月，能源及環境部表明，萊納現有的任何臨時執照到期後，必須符合2項條件才能更新。萊納必須把含輻射的水瀝濾淨化固體（WLP）運出大馬；同時，必須為不含輻射的底流中和固體（NUF）擬定與提呈廢料處理計劃。萊納稀土廠是在2014年獲得全面營運執照，為期2年。2016年，這家稀土廠的營運執照獲得更新3年，直到今年9月2日到期。

◆2019年4月5日，首相敦馬哈迪開出新條件說，只要萊納承諾，原料入境前將先“清洗”，則可繼續在大馬營運。

◆2019年8月1日，首相敦馬哈迪證實，政府取消了萊納將稀土廢料運回澳洲作為更新執照的先決要求。同時，萊納被指示建造一個永久儲存槽（PDF），以處理在稀土加工產生的水瀝濾淨化固體廢料（WLP）。