令和時代首個戰敗紀念日 日皇深刻反省 冀戰事不重演







（東京、首爾15日訊）週四（8月15日）是日本進入令和年代首度的戰敗紀念日，日本政府當天早上在東京的日本武道館舉行全國陣亡者追悼儀式，5月剛即位的日皇德仁致辭時說，在回顧過去、深刻反省的基礎上，希望戰爭慘禍不再重演。

德仁說，“對先前的大戰除了深刻反省外，也懇切期望今後戰爭的慘禍不再重演。我與全民一起向在戰禍中倒下的人們表達由衷的追悼之意，也祈願世界和平和日本進一步的發展。”

日皇伉儷、日本全國遺族、首相安倍晉三以及日本政府、經濟團體相關人士等約6700人出席了追悼儀式，儀式從當天早上開始，進行到正午時全體起立默哀1分鐘。

安倍未提戰爭責任

安倍在致詞中未提及修憲問題，也未提起歷任日本首相必提起的對亞洲各國的加害責任及謝罪等。這是安倍自2013年第二次任相以來，連續第7年未提及加害責任。

他說，“我們享受的和平與繁榮是建立在眾人尊嚴的犧牲上的，特此致上敬意和謝意”、“將致力解決成為紛爭的溫床的貧困問題等各種課題，為世界和平與繁榮作出貢獻”。

文在寅促日反省歷史

在首爾，韓國總統文在寅表示，日本應反省過去殖民統治的歷史，如果日本選擇對話，韓國將樂於攜手合作。

文在寅出席光復節慶祝儀式發表演說時，警告若某個國家把自身優勢領域作為武器，全球自由貿易秩序可能受創。日本限制部分高科技原料輸往韓國，韓方認為這是針對戰時強徵勞工爭端的報復手段，日本則稱是基於國家安全理由。

文在寅又說，韓國沒有停留在過去，而是不斷與日本在安全、經濟領域開展合作，希望日本反省為鄰國帶來的不幸歷史，一同引領東亞的和平與繁榮，並希望明年日本東京奧運能帶來友好與合作。

安倍向靖國獻祭品

首相安倍晉三週四上午以自民黨總裁的名義，向靖國神社供奉“玉串料”（祭祀費）。安倍並未露面，祭祀費由自民黨總裁特別助理稻田朋美代為獻上。一批跨黨派國會議員當天早上前往靖國神社參拜。