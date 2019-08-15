載入足壇史冊一天 52歲三浦 41歲中村 聯袂登場

（東京15日訊）對於日本足球甚至世界足壇來說，週三是值得紀念的一天。在日本天皇杯第三圈，橫濱FC雖1比2輸橫濱水手，但橫濱FC的52歲前鋒三浦知良和41歲中場中村俊輔聯手首發，這是這兩位名將時隔19年後首度同時出場，而三浦則再刷新由自己保持的最年長球員出場紀錄。

兩人上一次同時出場還是在2000年6月6日，在日本國家隊4比0大勝牙買加一戰，首發出場的中村俊輔送出助攻，而替補出場的三浦知良不僅迎來了國家隊的告別戰，且最後一次為國家隊破門得分。

當時，三浦知良已33歲，對一名前鋒來說，這已算是“高齡”了。或許誰也沒有想到的是，到了52歲，他仍然活躍在職業賽場上。

今年1月，橫濱FC與三浦知良續約1年，但在前4輪日J2聯賽裡，他不僅沒有得到出場機會，甚至都沒有進入比賽大名單。直到3月23日，他才終於在對岐阜FC一戰首發出場，這是他時隔2年以來首次首發出場。

4月初對福岡黃蜂一戰，52歲41天的三浦知良再次首發出場，繼續刷新由自己保持的J聯賽最年長球員紀錄，同時，他足足比17歲的齊籐光毅大了35歲，打破了自己保持的最大年齡差距紀錄。7月10日，在天皇杯第二輪裡，他以52歲134天再次刷新由自己保持的職業球員最年長世界紀錄。

時隔1個月有餘，三浦知良再一次刷新這一紀錄，將紀錄提升至52歲169天。比賽之前，他還特意強調，“我和隊友之間缺少一些默契，這會讓我遇到一些麻煩。”然而，他卻在比賽裡不斷給對手製造麻煩。

時隔19年再次攜手

對岐阜FC時，三浦知良踢了54分鐘，而在對福岡黃蜂時，他踢了52分鐘，而在橫濱德比裡，他足足踢了62分鐘才被齊籐光毅替換。

更神奇的是，從2016賽季的701分鐘、2017賽季的484分鐘，再到2018賽季的96分鐘，三浦知良的出場時間在不斷下滑，但在2019賽季，其出場時間卻已超過了200分鐘。

與52歲的三浦知良來說，小了11歲的中村俊輔還算是“後輩”。同時，從盤田喜悅轉投橫濱FC之後，中村受到了傷病的影響，但面對自己的老東家橫濱水手，他賽前卻已信心十足的表示，“面對橫濱水手讓我有一種奇怪的感覺，但我希望在天皇杯上會有出色的發揮。”

在為橫濱水手效力的7年裡，中村俊輔出場237次參與了103球，而轉投橫濱FC之後，他僅僅在倆賽裡出場了2次。

面對老東家一戰，中村俊輔踢得游刃有餘，不但成為球隊的組織核心，而且也屢屢以任意球威脅對手的球門。

遺憾的是，儘管齊籐功佑打入一球，但橫濱FC還是以1比2負於橫濱水手。然而，這或許不會是兩位老將最後一次攜手，因三浦知良早就表示，“我希望能夠一直踢下去，直到我去世。”