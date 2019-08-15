【歐洲超級杯】馬內2球阿德撲點 利物浦歐洲王中王

（伊斯坦布爾15日訊）利物浦週三在土耳其踢的第44屆歐洲超級杯正賽1比1，加時賽1比1，總成績2比2的情況下，最終經過點球大戰5比4險勝切爾西，繼1977、2001、2005年後第4次當歐洲王中王。

利物浦4次奪冠總數追平皇家馬德里，僅次於5冠的巴塞羅納及AC米蘭，而切爾西則無緣繼1998年後第2次奪冠，也是繼2012及2013年後第3次輸球。

本賽季，利物浦原本有望衝擊至高無上的“7冠王”，但輸掉英格蘭社區盾後贏得歐洲超級杯，因此還有望問鼎“6冠王”。

此役第36分鐘，切爾西由普利西奇助攻吉魯先拔頭籌。第48分鐘，利物浦由馬內扳平。加時賽第95分鐘，菲爾米諾助攻馬內梅開二度。第101分鐘，切爾西憑借若日尼奧的點球扳平。到了點球大戰，頂替受傷阿利森上陣的阿德里安則撲救最後一罰亞布拉罕的點球。

賽后，官方最佳球員是馬內，但上週剛從西罕免費加盟，常規賽內至少有4次世界級撲救的阿德裡安也功不可沒。

數據統計顯示，利物浦對切爾西控球率52%比48%，射門20比21，射正11比6，中門框1比1，角球8比7，越位2比11，傳球718比637，封堵5比6，犯規10比11，黃卡2比1，覆蓋範圍136公里比139公里。

4次奪冠追平皇馬

利物浦教練克洛普的出場陣容（4-3-3）為：阿德裡安；戈麥斯、馬蒂普、范迪克、羅伯遜(91分鐘阿諾德)；亨德森、法比尼奧、米爾納(64分鐘維納爾杜姆)；張伯倫(46分鐘菲爾米諾)、薩拉赫、馬內(103分鐘奧裡吉)。

切爾西主帥蘭帕德(4-3-3)的則有：凱帕；阿茲皮利奎塔、克裡斯滕森(84分鐘托莫裡)、祖馬、埃莫森；坎特、若日尼奧、科瓦契奇(103分鐘巴克利)；普利西奇(74分鐘芒特)、吉魯(74分鐘亞伯拉罕)、佩德羅。

此役賽前，利物浦備受看好，但最終卻險些栽在切爾西腳下。能在先落後的情況下將比分拖至12碼，梅開二度的馬內居功至偉。

至於阿德裡安，他僅用了10天，就從一個“無業遊民”變成了“歐洲王中王”，這對於這位西班牙門將來說，這人生中的短短10天實在是太夢幻，太不可思議了。賽后，迎來執教生涯800場里程碑的克洛普表示：“沒人想踢加時賽，這真是要人命。我們開局不錯，然後表現有所下滑。而後，我們必須拚搏，球員們今晚做到了。阿德裡安？多麼美妙的一個故事啊。他始終保持鎮定。他在更衣室說話已很有份量了。他做出了一些不可思議的撲救。”