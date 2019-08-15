【爪夷文書法爭議】 評論易被抨漢奸走狗 曹觀友：多人不敢講真話





（檳城15日訊）教育部最終把華淡小要不要上爪夷書法課的決定權交給家長，檳州首席部長曹觀友昨晚出席宴會時匯報此事，台下傳來鼓掌聲，對內閣的這項做法表示歡迎。

曹觀友昨晚在檳城聚賢金碹珠寶從業員公會舉辦2019年第25屆全馬六賢聯誼會暨47週年紀念宴會上得到這股掌聲。他坦言很高興，因為他在此課題上首次聽見台下傳來幾桌鼓掌聲。

欣見決定權交家長

他有感而發指出，爪夷文書法爭議爆發後，任何人若講了什麼話，都容易被人形容為“漢奸”、“走狗”。這導致很多人不敢講真話、不敢伸張正義。

他說，行動黨6名內閣部長昨天積極在內閣反應人民的反對立場，首相敦馬哈迪也有出席會議，聆聽由行動黨秘書長林冠英帶領部長們提出的討論與檢討。

“昨天（週三）也是檳州行政會議，我開會到下午5點，一整天也很緊張，平均每半小時都檢查手機WhatsApp社交通訊軟件，直到傍晚7時30分，才收到這個最新消息。”

家教協會可以決定老師要不要教學生認識爪夷文書寫，曹觀友指未知華社是否接受這個改變，還需看社交網站與報章報導後的民眾反應。

出口黃金 檳廠商佔80%

曹觀友稱讚擁有百多年歷史的檳城黃金行業，是我國金飾工業的貢獻者。據了解，大馬每年出口約60公噸的黃金首飾，其中80%由檳州廠家或製造商打造。

他指出，舉辦第四屆檳城國際黃金展是個成功例子，國內外金商和相關業者都來參與盛會，足見此黃金展有潛能成為檳州其中一個品牌活動。

馬來西亞金鑽珠寶商公會聯合總會會長蕭德坤指出，全馬共有6個“賢”字金鑽珠寶從業員公會，除檳城聚賢還有雪蘭莪益賢、森美蘭群賢、霹靂金賢、馬六甲集賢及麻坡友賢。

他呼籲所有金商以及六賢金鑽從業員，大力支持總會推動的活動，因為現今社會已不能單打獨鬥，須集合所有力量及資源才能帶動行業發展。

檳城聚賢金碹珠寶從業員公會主席甄振榮在會上，移交紀念品予將在2021年承辦全馬六賢聯誼會的雪蘭莪益賢金碹珠寶從業員公會，由該會主席魏天送接領。

籌委會主席尹友財也受邀上台致歡迎詞。大會過後頒發紀念品給各金鑽從業員公會代表及頒發獎學金給會員子女。

大會也頒發紀念品予受檳州元首封賜勳銜的人士，包括該會友好高級拿督陳海祥、拿督雷宗堂、沈忠瑞（PKT）、名譽主席馮瀚民（PKT）及籌委會主席尹友財（PJM）。

出席者包括檳首長政治秘書兼光大區州議員鄭來興及該會總務拿督方振忠等。