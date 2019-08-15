【爪夷文書法爭議】“一些拒學，一些要學，該怎辦？” 胡棟強：缺口或打開





（吉隆坡14日讯）随著内阁决定，华淡小需获得家协、家长及学生的同意后，才能传授爪夷文字，民政党署理主席胡栋强说，他为此感到遗憾和失望，因为“内阁不愿意听取民意，没有撤回华淡小四学爪夷文的决定”。

他披露，华、淡小四年级国文课列入介绍爪夷文字的课题上，表面上来看，教育部是退让，但事实上，内阁是把整个球踢给华校的家教协会，继续在温水煮青蛙。

因此，他周三发文告提醒各校的家教协会必须做好把关工作，守住华校的最后一道防线。

他说，所谓不强制学习，且家协能决定是否进行教学，就已经是一个陷阱。“需知，现在的华小、微型华小，也有友族生就读，只要马来学生的家长同意学习，那么，全体学生就必须跟著学，这时，缺口也就打开了！”

他也说，在国民型小学的家协通常由7个老师和7个家长组成，若教育局指示校长届时要求家协针对是否教爪夷文一事投票，那么，情况也许就不那么乐观了。

“介绍爪夷文字的课页是列在国文正课内，如果一些学生要学，另一些学生不要，那该怎么办？政府说要家协同意才执行，这根本不是最好办法，最好是直接取消。”

他说，从明年起，华小国文课本出现介绍爪夷文字的内容是不争的事实，这也是行动党成功让爪夷文字进入华校的铁证。

“爪夷文字课题至今已沦为城镇巷战，行动党根本不具平起平坐的话事权，挡不下铁令，日后必然激化老师与家长矛盾，撕裂老百姓的友好关系。”