3部長促驅逐扎基爾 交首相作最終決定

（吉隆坡14日讯）民主行动党和公正党的3名内阁部长就具争议性印度籍伊斯兰传教士扎基尔奈克于日前发表的言论 ，今日向首相敦马哈廸表态，要求政府向对方采取对付行动。

通訊及多媒體部長哥賓星、人力資源部長古拉和水務、土地及天然資源部長希維爾都認為，不應該再讓扎基爾留在馬來西亞。

民主行動黨籍的哥賓星和古拉在一篇聯合聲明中說說，他們於今日的內閣會議中向首相敦馬哈迪提出驅逐扎基爾的建議，並交由馬哈迪作出最終決定。

他們說，他們在內閣會議上向馬哈迪提及扎基爾上週在吉蘭丹的巡迴演講以及發表的言論所引發的爭議，同時也表達政府必須採取行動，不允許扎基爾奈克繼續留在馬來西亞的立場。

意圖推動種族仇恨

“首相已經接收到我們的立場，我們將交由他考慮，並儘快決定如何處理這個問題。”

他們批評扎基爾所發表過的許多言論與文告，都帶有煽動性意圖。

“為避免我國的種族關係與公共秩序受到影響，我們表達了反對扎基爾在馬來西亞繼續主辦活動或發表聲明的立場。”

上週在吉蘭丹哥打峇魯的巡迴演講中，扎基爾所發表的演講不僅觸怒印裔，甚至還把華裔稱為“外來客人”，更聲稱如果要求他這名“新客人”離開馬來西亞， “舊客人”如華人、印度人才應該先離開。

希維爾也是人民公正黨副主席；他發文告說，扎基爾不應該發表質疑馬來西亞印裔對國家忠誠度的言論。

“作為一個在馬來西亞只有永久居留權的人，他憑什麼質疑印裔的愛國主義；這個家庭當中，有一些已在這裡定居了四代或五代。”

希維爾批評扎基爾不應該隨意發表破壞馬來西亞種族和諧的言論，而且馬來西亞一直以來也通過各種族和宗教之間的包容來維持和平與價值觀。

“我們到底是一個多種族的國家，我們不需要那些發布煽動性言論，意圖在馬來西亞推動穆斯林和非穆斯林之間的仇恨。”

他說，若扎基爾被繼續允許居住在馬來西亞，將帶來潛在的種族和宗教分裂；因此，他也認同政府不應該允許扎基爾繼續居住在馬來西亞。

“他居住在馬來西亞的條件，是不能發表種族主義言論。可是，在哥打峇魯，他顯然越過了底線。”