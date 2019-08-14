“扎基爾口出狂言” 魏家祥：應列永遠禁入大馬

（吉隆坡14日訊）馬華總會長拿督斯里魏家祥籲請政府，即刻將印度籍伊斯蘭傳教士扎基爾驅逐出境，而且永遠禁止進入馬來西亞。

他於今日發文告說，就連馬來西亞人都不能叫另一個馬來西亞人離開國家，扎基爾這名外人更沒有發出這種言論的資格。

“扎基爾口出狂言，聲稱要馬來西亞的華裔印裔離開馬來西亞，回到中國和印度，讓人感到震驚和憤怒。”

“扎基爾作為外國人，而且還是一名通緝犯，有什麼資格要身為堂堂正正馬來西亞公民的華裔和印裔離開祖國？”

多元共榮和諧得來不易

魏家祥說，首相敦馬哈迪聲稱政府接納扎基爾乃出於人道精神的考量，扎基爾就應該自重，尊重馬來西亞多元文化的國情和敏感，而非狂妄自大、出口傷人。

“如果扎基爾連這點基本禮儀也不了解，那麼請他滾出馬來西亞。”

“扎基爾的言行往往帶有巨大爭議性，已引起各族人民，特別是興都教徒的不滿。讓他繼續留在馬來西亞，只會對我國的種族關係帶來更多問題。”

他強調，馬來西亞各族人民的多元共榮、和諧團結得來不易，並不需要一個自以為是的外人來破壞我國的社會安寧及族群關係。

他說，馬來西亞華印裔是這個國家的合法公民，絕大部分都在馬來西亞出生和長大，已完全融入馬來西亞的生活、文化和習俗。

“馬來西亞華印裔公民是這個國家的一部分，對馬來西亞的建設和發展作出許多貢獻。”