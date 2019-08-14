【爪夷文書法爭議】 劉天球：多個課題堅持己見 “馬哈迪主義”正在復闢

（吉隆坡14日訊）民主行動黨中委劉天球說，從首相敦馬哈迪在多個課題上堅持己見，與希望聯盟有不同的立場，顯示出“馬哈迪主義”正在復闢。

“倘若允許馬哈迪主義繼續擴大與惡化，希盟就會背叛人民。”

他於今日發文告說，馬哈迪主義的複闢，讓人民不再期待馬哈迪可以糾正過去錯誤，以及以新的方式做事。

他指出，當希盟成員黨都朝向多種族主義發展前進時，惟獨馬哈迪呼籲其他馬來政黨加入土著團結黨。

“為了吸引巫統和伊斯蘭黨的馬來選民支持，馬哈迪不惜在爪夷文書法藝術課題上做出傾斜的舉動。”

“這讓我想起他為了壓抑伊斯蘭黨，因此宣布馬來西亞是一個伊斯蘭國家；看來，他將重施故伎。”

劉天球認為，從堅持推動第三國產車計劃，以及拒絕廢除希盟在選前所承諾的幾項惡法，都是馬哈迪主義復闢的跡象。

他說，由於希盟內部已沒有像行動黨已故前主席卡巴星這樣的角色，導致馬哈迪可以在許多事件與決定中為所欲為。

他不諱言，馬哈迪也意識到少了像卡巴星這樣的人，所以可以隨意按照自己的方式行事，包括拒絕公佈明確的交棒期限。

劉天球說，馬哈迪拒絕透露明確的交棒期限，加上其支持者紛紛表態要求馬哈迪任相到屆滿，以致所有人害怕惹惱馬哈迪，不敢反對馬哈迪的一些錯誤政策。

“所以，他能夠推翻並落實與希盟價值背道而馳的政策。”