【爪夷文書法爭議】沙比利提醒董總 謹記今日腳踏何地

（吉隆坡14日訊）巫統副主席拿督斯里依斯邁沙比利提醒董總，必須記得與清楚“他們今日腳踏在何地及頂著何片天空？”

他宣稱，這個國家是馬來人的土地（Tanah Melayu），而大部分人依然是馬來人穆斯林。因此，董總“太過響亮的態度”，或將讓曾經在1969年5月13日發生的種族衝突歷史重演。

根據《巫統在線》（UMNO Online）網站報導，他要求“董總不要成為'過分的華'，最終激怒馬來人穆斯林，從而導致種族之間的分裂。”

依斯邁沙比利沙比利也是國會反對黨領袖；他於今日發文告說，他非常同意首相敦馬哈迪指董總是一個種族主義組織的言論，因此他挑戰政府把董總列為非法組織。

“……這是為了拯救馬來西亞，以便當國家發生族群、種族及宗教衝突時，可以避免國家變成動盪及不安全國家名單的一員。”

他聲稱，如果繼續允許董總聲音響亮，國家肯定不能和平。

他促董總尊重馬來西亞的大多數群體（馬來人），而文化基礎也是馬來人。

“馬來人伊斯蘭的火崛起，肯定能夠燒掉不知天高地厚的沙文主義者的每一寸皮膚。”

依斯邁沙比利說，就如平常般地從過去開始，倘若發生關於華裔的課題，董總就會成為其發聲筒，一旦出現反對關於馬來人及伊斯蘭的課題時，董總也會成為主要的推手。

“我們現在是否是行動黨希盟政府，會繼續為董總提出的過分訴求及種族主義課題繼續申辯。”

斥故意把爪夷文牽扯宗教

他聲稱，既然作為首相的敦馬哈迪已在爪夷文書法藝術（Khat）課題上做了清楚的決定

，即“落實爪夷文書法藝術是最終決定”，董總及行動黨的國會議員和州議員就不應該挑起質疑，因為作出決定的政府也是來自行動黨的代表。

“為何還要上訴及做其他事情。他們是故意把爪夷文課題與宗教牽扯在一起，爪夷文只是阿拉伯書寫文字，而Khat則只是書法藝術。”

依斯邁沙比利指出，董總是逾2065個華團的其中一個，但在提呈訴求文件時扮演角色。

“各種訴求在質疑馬來人土著穆斯林的特權，他們嘗試改變憲法的各種事情，以及要廢除及消滅馬來人特權。”

“所有關於馬來人的事情，都成了董總的問題。難道董總這個'過分的華人'成為代表行動黨族群的'邪惡之手'（tangan jahat）？”

“爪夷文書法早於1303年（登嘉樓史蹟石碑）就成為馬來人穆斯林的部分文化，而這被視為是對行動黨族群的威脅？難道董總忘了馬來西亞是馬來人土地，而大部分人也是馬來人穆斯林？”

譴責反對落實宏願學校

依斯邁沙比利也譴責董總，只因為不要他們的孩子日後被吸納入馬來人文明的理由，就因此反對讓國小、華小及淡小聚集在同一個校園的“宏願學校計劃”。

他說，董總的其他訴求是要求廢除大學、公務員、貸款及助學金的固打製，以根據才華及表現的唯才主義取代。

“董總也是呼籲政府落實訴求及獨中統考的主要推手，同時還呼籲行動黨希盟政府資助私立華人中學及華小。”

“行動黨希盟政府已經直接實現董總的訴求，因為把60所獨中納入在1200萬令吉的政府撥款中，同時花銷也獲得5000萬令吉撥款，這個在國教教育政策體制外的學校，可以獲得政府撥款，並間接地在與政府政策出現衝突。”

“這也是訴求文件的其中訴求。”

依斯邁沙比利說，董總的訴求文件不再是訴求，而是一個需要行動黨希盟政府如今去優先關注的事項。

“他們的所有利益都獲得批准及'Ok'，可是，到了馬來人的爪夷文書法藝術章節時，他們就以各種方式大聲反對。”