【爪夷文書法爭議】翁詩傑：免輸在起跑點 應讓孩子學人工智能

（吉隆坡14日訊）新亞洲戰略研究中心（CNIA）主席丹斯里翁詩傑說，向反對在國民型小學教導爪夷文字書法藝術（Seni Khat）的董總扣上種族主義帽子是民粹作風，在面對相反意見時採取圍剿這種手段，不是“新馬來西亞”應有的民主開放。

他指出，若以董總因此事而被扣上種族主義帽子來此衡量，國內有不少組織都能冠上這個稱號，尤其是政黨。

“民粹，這是民粹，我覺得新馬來西亞應廣開言路，廣納諫言，而不是在面對相反意見時採取圍剿，這不叫民主開放。”

翁詩傑於今日出席新亞洲戰略研究中心與馬大中國研究所、中國社會科學院一帶一路中心、和中國人民大學國家發展與戰略研究院聯辦的“新亞洲對話會"互聯互通，包容增長：亞洲機遇與挑戰"”論壇後，如此回應媒體詢問。

孩子學習內容應和國際接軌

他說，教育是否能與新世代與時俱進，孩子的學習內容是否可以和國際接軌，是他最為關心的，而不是鑽牛角尖。

“不管你是鑽哪一門的牛角尖，若無法讓孩子俱備足夠的競爭條件，無論你是哪個政黨或意識形態，你最終只會讓國家社會停步不前。在全球一體化2.0的發展勢頭下，我們將會被淘汰。”

翁詩傑說，他於1974年時因興趣而學習Khat，可是，如果是強制性，即使是選修，也是兩碼事。

他也表明，他不會因自己會寫而以個人角度出發。

“問題是整個教育，若說華小，我不是以純華族角度來看，但以馬來西亞國情及國際坐標的宏觀大局來看，我倒時覺得政府應首先讓孩子在成長階段接觸人工智能（AI ）與數碼經濟，確實不能輸在起跑點。”

“相對的，很多政治人物，包括一些民粹份子，似乎掙不脫這樣的思想枷鎖。”

翁詩傑坦言，馬來西亞社會已不能再耗下去，人工智能、數碼經濟才是要學習的，不能讓孩子在大人的折騰中無所適從。

“我並不是說要二選一，不能否認的是，華小的課業與國小有區別，不是因教學語，這是很明顯的，華小的功課壓力與國小的有天淵之別。 ”

“拜託，這個時候，這種政治紛爭，免了吧！”

翁詩傑指出，他在不同國家與地區看到很多亂象亂局，但不純粹是民間反應，不同地區對不同議題的炒作都有不同動機。

他以反送中示威分子圍堵香港機場為例說，當遊客都成了目標時，這已逾越了民主自由訴求，更何況那隻是個幌子，對外國人是極其不公平的。

“這不僅有損香港的國際聲譽，坦白說，他們也在不知覺間，讓人看到香港社會醜陋的一面，對其它安分守己的香港人來說是極其不公平的，因為這是奪取了香港的話語權。”

他坦承，他最近一次到香港的感覺“風聲鶴唳”，是前所未有的，“我第一次在香港感覺很怪異，就是感覺不安全。”