不滿官有緣指軍人只懂吃睡 前軍人20組織報案

（吉隆坡14日訊）針對企業家兼部落客官有緣前天發布的一篇題目為“我對於減少公務員及改善其機制的建議”文章時，評述軍人只知道吃睡，大部分軍人練槍靶甚至還不會開槍，理應用來取代聯邦土地發展局墾殖區的外勞，引起軍人及退休軍人不滿，其中身為1名前軍人的大馬國家鬥士紅色行動（GMPN）主席拉扎里連同約20個非政府組織代表，於今早前往旺沙馬朱警察局報案，促請警方介入調查官有緣。

拉扎里說，官有緣在部落格的評述已間接的傷害大馬所有軍人及退休軍人的心，因此促請警方援引刑事法典第500（誹謗）、第504（侮辱罪名）以及1998年通訊及多媒體法令第233A條文調查官有緣。”

要求官有緣公開道歉

“我們也將會呈交一份備忘錄給國防部長及官有緣，要求官有緣公開道歉，倘若對方不現身道歉，那麼我們將率領一批對國家有貢獻的退休軍人登門拜訪。”

此外，大馬促進和諧組織（MJMM）主席阿都拉尼說，官有緣的評論已挑戰國防衛隊（ATM）的尊嚴和專業精神，企圖或蓄意破壞國防衛隊的名譽、國家和諧，甚至危害國家安全，為此他也促請警方及大馬通訊及多媒體委員會調查官有緣。

另外，大馬無退休金軍人協會（PVATTBM）也將於今日號召全國各地的成員，紛紛前往各地警局報案，預計至少有11份投報，促請警方採取行動。