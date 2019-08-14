【車禍變命案】 指查案官總警長洩密 警援侮辱播謠罪查洛曼

（八打靈再也14日訊）雪蘭莪刑事調查主任法茲阿末說，針對巫統最高理事拿督洛曼指車禍衝突鬧人命案件，查案官及全國總警長拿督斯里阿都哈密​​洩露案件重要證據一案，警方已就此事，援引蓄意侮辱及不正當使用社交媒體散播假消息條文調查洛曼。

他說，這起事件將交由武吉阿曼刑事調查部特別分類小組展開進一步調查。

法茲阿末對《馬新社》說，針對上述事件，警方已於昨天晚上援引刑事法典第504（蓄意侮辱及破壞公共安寧）條文、1998年通訊及多媒體法令第233（不當使用網絡設備或網絡服務散播假消息）條文調查。

網傳死者持棒球棍照片

自車禍衝突鬧人命事件發生後，網絡掀起各種含有污衊、毀謗及假消息的言論，包括洛曼指控查案官洩露一張死者手持棒球棍跑向嫌犯轎車的照片，企圖拯救華裔嫌犯及破壞死者聲譽。

針對網絡上各種流言，法茲阿末發出警告，指警方會全力追踪散播假消息的人士，以確保涉案者不會逃過法律的製裁。

另一方面，洛曼昨晚已到警局報案，要求警方調查全國總警長拿督斯里阿都哈密及案件查案官是否故意外洩，有關死者賽莫哈末丹尼爾手持棒球棍的照片，因此相信是嫌犯妻子在事發時所拍攝。

有鑑於嫌犯的妻子已被警方逮捕，洛曼相信是警方故意外洩照片。