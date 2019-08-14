失聯8年以為兒死了 父突接阿窿來電追債

（吉隆坡14日訊）兒子與家人失聯8年，父親以為兒子已經不在人世，直到最近為父者接到大耳窿電話威脅他替兒子還債，並四處發印有兒子照片的傳單，他才發現兒子仍活著，還欠下大耳窿。

60歲的李姓退休人士告訴馬華公共服務及投訴部主任拿督斯里張天賜說，已經8年沒有見過這名在家中排行第二的38歲兒子，家人都以為他已不在人世。

他指出，直到上週四（8日），他接到大耳窿電話威脅他替兒子還債，並四處派發印有兒子照片的傳單，他才發現兒子仍活著，還欠下大耳窿。

李先生說，當時大耳窿來電，要他替欠債的兒子還錢，否則便上門潑漆；隨後他發現大耳窿在沙登新村狂發追債傳單，令他不勝其擾，決定公開與兒子斷絕關係。

男子欠12組阿窿離家

另一名來自蕉賴的家庭主婦梁女士（56歲）也告訴張天賜，她的29歲黃姓長子（市場人員）沉迷網絡賭博而藉債25萬令吉，豈料父母甫於上個月掏光儲蓄替他清還欠款，他卻不知悔改再欠下12組大耳窿20萬令吉，留下欠款清單後就一聲不響離家，一屁股債竟要家人來償還。

梁女士說，她育有4名孩子，長子沉迷網賭，今天清晨離家出走，沒有留下只言片語，而是留下一張欠債的清單，列出向各組大耳窿借款的詳情。

“我們不是第一次替他還債，已經無力再幫他，希望大耳窿要追債，便找兒子去討，勿騷擾我的家人。”

對此，張天賜說，他於上個月協助梁女士與大耳窿商量，清償了上一筆債務，可是他發現黃先生這次借的12組大耳窿中，有4組是上次借錢給他的大耳窿。

他勸請大耳窿勿再藉錢給梁女士的長子，因為此人已無能力還錢。同時警告大耳窿，若上門騷擾追債，他將相關大耳窿的資料交給警方採取對付行動。

兒留訊息道歉失蹤 失婚婦被追債無助

另一名來自雪州加影失婚女銷售員（50歲）也面對25歲周姓長子欠債、全家受累的情況，她的兒子欠下數万令吉後不知所終，僅留下道歉訊息指他“出事了，走了”，令她面對大耳窿追債和兒子生死未卜，不知如何是好。

她說，兒子於上個月17日離家不告而別，她隨後於29日接到一名曾與兒子合夥做生意的男子來電，指長子欠下1萬令吉，語帶威脅要她告知兒子下落，但她一無所知。

不過，她指出，兒子於上週五凌晨傳訊息對她說：“我出事了，對不起。我走了，當少生一個兒子。照顧好自己”，當晚她便發現屋門貼著2張不同大耳窿的追債傳單。

'我之後按傳單上的電話打給大耳窿，對方語氣凶狠指兒子聲稱要替妹妹籌醫藥費，共借了2萬令吉。”

顏女士表示兒子向大耳窿撒謊借錢，此事令她感到無助，已經2次報案，希望大耳窿別為難她。

另一方面，馬華公共服務及投訴部主人拿督斯里張天賜披露，該部今年迄今接到285宗有關大耳窿的投訴，涉及款項達3550萬令吉，80%的事主是華裔。