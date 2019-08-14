備有完善設施 北馬大部分公廁及格

















（檳、吉、玻14日綜合訊）首相馬哈迪昨日形容國內公共廁所又臭又髒讓他感到丟臉。《光明日報》記者今日抽樣走訪北馬多地公廁，雖然一些公廁的惡劣衛生情況讓人看了搖頭，不過還是有不少衛生情況“及格”的公廁，有些公廁還備有完善設施，包括設有育嬰室、輪椅走道、兒童廁間等，讓人耳目一新。

本報記者抽樣採訪檳島公廁，發現大部分廁所的衛生情況尚算干淨。

記者首先到安順路巴剎的廁所，該廁所雖然外觀老舊，但是裡面設備齊全，環境整潔無異味。

安順路萬山小販同業公會總務林盟喜受詢時指出，使用該廁所的大眾都有照顧衛生，而該廁所每天會清洗兩次。

安順路巴剎廁所無異味

他說，這廁所約30年前曾因整潔度獲獎，很多時候廁所會骯髒還是因為公民的衛生意識不夠，不懂得照顧廁所整潔。

記者之後到新關仔角公廁，該公廁在去年10月開幕，耗資33萬7000令吉，並設有收集及再使用雨水系統。

該廁所採取收費制度，如廁需20仙，沖澡則需1令吉，該廁所環境非常干淨，還備有育嬰室、輪椅走道、OKU公廁以及兒童用廁所，設備非常完善。

新關仔角公廁耗資逾33萬

最後記者到甘榜哥南路的公廁，發現該公廁地板比較潮濕，衛生環境不大理想，而男廁還有一個洗手盆阻塞。該公廁多為到本頭公巷遊玩的遊客、附近三輪車夫及流浪漢所使用。

針對檳島公廁情況，檳島市議員王宇航受訪時指出，當局為檳島公廁擬定了一套清洗的時間表，比如馬桶、地板、洗手盆必須每1到3個小時打掃一次；除臭、沖水系統每天2至3次；鏡子和牆壁每天打掃一次；垃圾桶及排水孔則取決於當天情況；抽風機、風扇、燈泡和天花板則每週打掃一次。

王宇航說，有些地區公廁使用量較少，打掃次數也會相對減少，而使用量大的公廁，打掃次數會比較頻密。

甘榜哥南路洗手盆阻塞

他說，公廁的整潔除了當局維持打掃工作外，也需要公眾的配合，而且我國人民如廁習慣使用水管，也導致廁所地板潮濕，進而影響廁所整潔。

他指出，本身也會在市政廳會議上，建議在公廁內安裝風干機，讓廁所保持干爽。

【玻州加央仙納大巴剎】

四面牆壁貼美圖 曾獲頒發“三星”

玻州加央仙納大巴剎的男女公廁非常清洁及沒有異味，而且廁所四面牆壁都有美圖貼紙。該公廁兩年前曾獲得加央市議會頒發“三星清洁衛生公廁”，該廁所每日清晨6時開放至下午1時，民眾每次使用需付30仙，洗澡則是1令吉。

【加央端姑賽布特拉體育館】

佈滿蜘蛛網 馬桶留黑污漬

位於加央端姑賽布特拉体育館內的公共男廁則非常骯髒，裡面布滿蜘蛛網，館內廁所皆是蹲式馬桶，馬桶留有黑色污漬，也有民眾將水罐丟在馬桶造成堵塞，小便池也可見尿後留下的黃色污漬，洗手盆處也极為肮髒，水喉與鏡子經已損坏不能使用。

該体育館是玻州體育理事會管理，據悉該館因少人使用，所以沒有委任承包商管理該廁所，僅是在進行大型節目時才委任臨時清洁工人打掃。

【太平動物園】

旺季清洗次數相對增 全國公廁比賽第三名

太平動物園的廁所曾在房屋及地方政府部舉辦的全國公廁比賽中奪得第三名。

太平動物園主管凱雲說，該園每年參觀人次達700萬人，旺季清洗廁所的次數會相對增加，淡季時洗廁所的工作依舊會進行，只是間隔時間比較長。

他說，該園有委任一名“廁所官”負責巡視以確保清洗工作按章行事，若有發現設施損壞或阻塞，即會採取對應行動。

“定時巡視與清理，可以減少很多大問題發生，民眾使用廁所的態度也很重要，有些人缺乏公德心，把雜物棄入馬桶等，造成公廁阻塞。”

【太平湖畔】

外觀猶如玲瓏小洋房 太平市引以為傲BMW公廁

坐落在太平湖畔的公共廁所，在翠綠樹木花卉襯托下，外觀猶如玲瓏小洋房。它就是太平市引以為傲的“整洁、芬芳、具吸引力”的BMW公共廁所。

當年BMW公廁計劃分數階段進行，太平湖公園和平廣場旁濕地公園對面大路邊及湖畔另一隅划艇中心對面大路旁，分別建立一座大小不一的BMW公廁，外面種植花草樹木以添觀瞻。

這些公廁內部有充裕空間，甚至植有翠綠小樹盆栽及地面鋪上白石塊，而牆壁鑲有圖案漂亮的階磚，并採用透明瓦保持內部光洁，洗手盆与廁盆都有經常洗刷，沒有任何異臭散發，反而有新鮮空氣与絲絲自然芬芳。

太平湖公園廁所管理人諾瑪（57歲）說，要維持廁所的清潔與衛生，就要勤於巡視及清洗，一刻不能怠慢。

她說，承包一座廁所的成本每月介於800至1000令吉，所賺的也只夠個人工資，所以沒有聘請人手幫忙，全部工作自己一手包辦。

【米都銀禧休閒公園】

嗅到陣陣異味 地面留泥沙污跡

米都銀禧休閒公園是愛好晨運或運動者常去的休閒公園，當地的公廁雖然有清潔工人清洗，但因多人使用，加上民眾不照顧公廁衛生，因此公廁衛生情況有待改善。

當走近這公廁，就會嗅到陣陣異味，走進廁所內就會看到地面帶有泥沙污跡。裡面設有3間女廁，其中一間廁所的蹲式馬桶，相信是頑固污跡無法清洗，讓人看了很噁心。

據承包商張貼的告示紙，該公廁的開放時間是早上8時至榜晚7時，隨後將清洗並停止使用至隔日早上。

【居林金絲園巴剎】

水龍頭遭破壞無水可用 公廁常年臭氣熏天

居林金絲園巴剎公廁水龍頭經常遭到破壞王弄損，導致廁所內無水可用，一些公眾上如廁後沒水將排泄物沖掉，導致公廁常年臭氣熏天，讓人噁心。

小販黃女士說，該巴剎是居林市議會管轄，但平日沒人管理，只有清潔工人定期來打理，不過廁所內沒有水，清潔工人也沒有辦法。

“每次我們投訴後，居林市議會會派人維修，不過數日後又遭破壞，有關問題在5年內重覆發生。”

【吉打新文英碼頭】

環境非常乾淨 提供拖鞋更換

吉打新文英碼頭公廁不僅非常干淨，還提供拖鞋給使用者更換。

新文英碼頭是吉中區的旅遊碼頭，旅客可到這里乘船沿著馬莫河欣賞兩旁的紅樹林。該公廁由雙溪大年市議會管轄，並交給他人管理，使用者每次使用須付50仙。

該公廁負責人古亞米娜（48歲）說，她除了每天定時清洗公廁，還會再用香精，讓廁所經常飄香。“這裡是旅遊勝地，旅遊旺季時有超過百人使用這廁所，平日也有一半人數，我每隔兩三小時就會到廁所檢查和清洗。”