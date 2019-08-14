【港反修例示威】情報消息：中調兵到港邊境 特朗普冀和平解決無傷亡







（香港、華盛頓14日訊）香港反修例示威愈演愈烈，美國總統特朗普在推特引述美國情報消息，指中國政府正在調動解放軍到接壤香港的中國邊境，呼籲各方冷靜。

他形容香港目前情況非常棘手及艱難，希望事件能夠和平解決，亦希望不會有人受傷及被殺。但他未說明具體的情報來源，暫時未知所指的解放軍部署，是否早前的媒體報導，當時的報導指解放軍在深圳進行演習。

過去一周，有跡象表明中國正在加緊動員國家力量來平息香港長達數月的動蕩局勢。中國官媒本周發布了武警部隊車隊開進的視頻，畫面顯示他們在深圳和香港的邊境集結。港澳辦發言人在談到抗議活動時，使用了“恐怖主義苗條”的字眼。

藉港貿易地位警告北京

美國民主黨參議員卡丁警告，如果北京鎮壓香港的抗議活動，香港恐喪失美國法律賦予的特殊貿易地位。

有關美國法律賦予香港在經貿方面享有優惠待遇，包括簽證、執法和投資等。卡丁說，香港享有特別地位的條件，是一國兩制得到貫徹，如果北京干預香港的自治，就會影響到香港在經貿方面的優惠待遇。

卡丁批評特朗普在香港問題上對中國不夠強硬，未有表明美國在保障香港人權和高度自治方面與港人站在同一陣線。卡丁指中國似乎在測試美國底線，認為如果總統和國會口徑一致，美國的立場可更強有力。

歐盟英國促對話

美國前國務卿希拉里也聲援香港示威者。她在推特發文：“讓我們團結支持香港人，為爭取民主、免於壓制的自由，以及一個他們所期望的世界而發聲”。

歐盟對外事務部發聲明，呼籲香港各方保持克制，拒絕各種暴力，並採取緊急措施緩和局勢，更重要是尋求讓涉及各方進行包容性對話。英國外長拉布對香港局勢，以及警方與示威者在機場衝突表示關注。他鼓勵各方進行建設性的對話，尋找和平的未來路向。

機場獲法庭頒臨時禁制令 禁示威抗議干擾運作

香港國際機場過去兩天在示威中癱瘓，香港機場管理局已取得法庭臨時禁制令，香港機場將不准有示威抗議等活動，機場今晨起重新編配航班，預計全日仍有約百個航班受到影響。

仍有上百航班取消

機場管理局稱，已取得法庭頒發臨時禁制令，禁止任何人非法及有意圖地，故意阻礙或干擾機場正常使用，亦不得在機場出席或參與任何在指定地方之外舉行的示威、抗議或公眾活動。禁制令列明，機管局只容許公眾在一號客運大樓接機大堂的兩端位置，進行合法、和平及不違反公安條例的示威集會。

禁制令又禁止旅客或機場人作人員以外人士，進入離境大堂限制區域、禁止在機場遊蕩、堵塞馬路或行人通道，以及阻礙機場職員執行職務。

違反禁制令或被判監

律師林耀強指，在機場示威若違反禁制令或被判監。他說，這次禁制令的情況與2014年占領期間情況相似，而且內容很寬，如果有任何人幹擾和阻礙機場運作，都會視作藐視法庭看待，任何人在機場參與示威和抗議，已被視為違反禁制令，有可能會被監禁。

香港機場連續兩天被癱瘓，有一半時間暫停運作，逾500班航班取消，大批旅客行程受阻，貨物出入口停頓，進出口空運貨值損失高達百億港元。旅遊界、經濟學者及立法會議員齊聲指機場運作停頓遺禍深遠，連帶旅遊、酒店、零售及運輸業亦被拖累，長遠損失無法估計。

中若出兵香港 西方制裁能力有限

香港局勢緊張，不少人憂慮中國可能出動解放軍鎮壓，德國智庫學者指，即使發生，西方對中國的制裁能力有限，與30年前無法相比。

1989年中國武力鎮壓天安門學生運動後，美國與歐盟即對中國實施武器禁運，至今沒有解除。柏林墨卡托中國研究中心總裁彭軻指出，就算中國真的出兵香港，西方國家幾乎沒有手段可以制裁中國。

鑑於中美關係緊繃，彭軻研判，如果中國出兵香港，美國可能會抓住機會譴責中國甚至實施制裁，但歐盟各國對中國的態度不一，不大可能協調出共同立場，最多只是個別國家提出抗議。