扎基爾：都是客人 要我離馬 華人先走





（吉隆坡14日訊）爭議性印度籍伊斯蘭傳教士扎基爾聲稱說，如果要求他這名“新客人”離開馬來西亞，“舊客人”像華人和印度人才應該先離開。

網媒《當今大馬》報道，上周四，扎基爾在吉蘭丹的講座會上指馬來西亞印裔似乎比較相信印度政府，而不是首相敦馬哈迪。

在敘述伊斯蘭以和平的方式通過商家在這個區域傳教時，扎基爾也提及馬來西亞華人。

“當馬來西亞已經全是穆斯林時，華人過來，印度人來了，英國人也來了，他們是我們的新客人。有些人說我是‘客人’，華裔這些‘客人’比我先來這里。”

“如果你要新客人離開，應該先回去的是舊客人。”

他聲稱，華裔不是在這里出生，大多數不是，或許新一代才是。

“如果你要客人回去，那些帶來和平的人，他們是對一個家庭有好處的人，伊斯蘭的傳播不是通過武力。”

被印度列通緝犯

扎基爾已經是馬來西亞的永久居民，但他卻因為面對洗黑錢控狀而被其祖國印度列為通緝犯。

馬來西亞拒絕印度政府提出的遣返扎基爾要求，理由是他無法獲得公平審訊。

昨天，首相敦馬哈迪聲稱，扎基爾若回國可能會丟命，可是，如果其他國家接受扎基爾，馬來西亞歡迎。

根據報道，扎基爾已於2017年5月獲得沙地阿拉伯給予公民權。

哥賓星古拉建議驅逐扎基爾 由敦馬決定

（吉隆坡14日訊）通訊及多媒體部長哥賓星和人力資源部長古拉說，他們於今日的內閣會議中向首相敦馬哈迪提出驅逐印度籍伊斯蘭傳教士扎基爾奈克出境的建議，並交由敦馬哈迪做出最終的決定。

哥賓星和古拉在一篇聯合文告中說，在內閣會議上，他們向馬哈迪提及扎基爾奈克上周在吉蘭丹的巡回演講以及發表的言論所引發的爭議，同時也表達政府必須采取行動，不允許扎基爾奈克繼續留在馬來西亞的立場。

“首相已經接收到我們的立場，我們將交由他考慮，並盡快決定如何處理這個問題。”

他們批評扎基爾奈克所發表過的許多言論與文告，都帶有煽動性意圖。

“為避免我國的種族關系與公共秩序受到影響，我們表達了反對扎基爾奈克在馬來西亞繼續主辦活動或發表聲明的立場。”

逾20非政府組織報案 高喊驅逐扎基爾出境

（吉隆坡14日訊）針對印度伊斯蘭傳教士扎基爾奈克日前在丹州舉辦的巡回演講活動上，發表“大馬印裔對印度總理莫迪的效忠多於大馬首相敦馬哈迪”的言論，引起印裔族群不滿，為此超過20個非政府組織的代表和支持者是於今午12時許抵達冼都警區總部報案，要求警方采取對付行動外，並拉起橫幅高喊“驅逐扎基爾出境”的口號。

其中一個組織印裔福利和慈善協會（Perinbam）的主席達納巴蘭說，扎基爾發表的言論極具煽動性，甚至會破壞印裔與其他族群的和諧，繼而引起種族間的沖突。

他說，首相早前曾表明只要扎基爾在我國不犯罪，政府便不會驅逐扎基爾，然而從扎基爾口無遮攔的言論來看，扎基爾似乎濫用了其永久居民的身分，一而再再而三地玩弄宗教和種族課題。對此，他認為政府不應坐視不理，應該禁止扎基爾繼續在演講活動上發表對我國沒有建設的言論。

他強調，國民對希盟政府投以信任，政府也應該聆聽國民的心聲，而不是維護一名企圖挑釁引起種族間矛盾情緒的逃犯，因此其促請警方采取行動逮捕扎基爾，並將他引渡遣返印度。