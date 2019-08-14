【中美貿易戰】 為免影響聖誕消費 美延後部分中國貨徵稅

（華盛頓、北京14日訊）中美貿易戰有緩和跡象，兩國貿易談判代表昨天通電話，美國總統特朗普形容通話有成效，美方亦同時向中方釋出善意，豁免向部分中國產品加徵關稅，並延遲至12月15日才開始向部分產品徵稅。

特朗普說，考慮到即將到來的聖誕假期採購季，他決定延後對某些中國電子商品加徵關稅，避免在聖誕假期前損及購物者的荷包。

特朗普又表示，中美雙方可能仍會按計劃在9月初舉行會談。他指，中國與往常一樣，表示會採購大量美國農產品，但至今仍未落實，希望這次會不同。

美媒譏被看穿弱點

中國副總理劉鶴昨晚應約與美國貿易代表萊特希澤及財長姆欽通電話，中方就華府計劃9月1日向中國3000億美元（約1.2兆令吉）出口貨品加徵10%關稅進行嚴正交涉，雙方約定未來兩週內再次通話。美國貿易代表辦事處隨後宣布，將會從向中國徵收10%關稅的清單中，剔除部分涉及健康、國防安全等產品，而包括電腦、衣履、電腦屏幕及玩具等產品徵收關稅措施，將延至12月15日實施。

有美媒形容美方暫緩加關稅，反映特朗普感受到痛楚而讓步，擔心會打擊聖誕旺季消費市道，同時亦被中方看穿他的弱點。

中國早前批評，美國下月起向餘下3000億美元中國進口貨徵收10%關稅，嚴重違背中美元首大阪會晤共識，中方已暫停採購美國農產品，亦不排除向進口美國農產品加徵關稅。美國隨即反擊，將中國列為匯率操縱國。

轉施壓日本增購農產品

中國早前宣布停止購買美國農產品，令美國農產品出口下降。日本媒體昨天引述美日政府人士消息指，特朗普曾直接要求日本首相安倍晉三購買金額龐大的美國農產品，包括大豆和小麥等具體品種，以填補因貿易摩擦減少的對華出口。