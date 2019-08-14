臉書再爆侵犯隱私 抄錄Messenger用戶通話

（三藩市14日訊）美國社交網巨擘臉書屢涉處理用戶隱私不當風波，早前已被美國聯邦貿易委員會罰款50億美元（約209億令吉）。美媒昨天再揭露，臉書曾付費給外包公司，把使用者在臉書通訊軟體Messenger中的語音通話內容轉成文字，協助該公司改善人工智能（AI）技術。臉書坦承確有其事，但表示已經停止相關工作。

坦承有此事 但已停止

臉書Messenger從2015年開始，提供一項功能可將語音片段轉成文字，但此功能在一般情況下是關閉的。彭博社引述消息人士報導指，有關合約員工被要求聆聽、抄寫或記錄那些對話的內容，有些對話十分含糊，要花精神去聽及作記錄，而在整個過程中，無人向他們解釋為什麼要做這些記錄。他們因此覺得，這侵犯了用戶的隱私、違反工作道德。

臉書回覆記者查詢時，承認有這種做法，但聲稱是得到用戶批准和同意才這樣做的。不過，發言人沒有明確解釋在搜集及記錄了那些對話內容後，作甚麼用途。而臉書是否只把用戶語音通話內容，來確認人工智能功能，外界則無法得知。

發言人說：“像蘋果、谷歌公司一樣，我們在一個多星期前已停止聽取及記錄用戶語音通話內容。”蘋果、谷歌和網上零售店亞馬遜公司均有向用戶提供語音助理服務。三家公司早前都已承認搜集用戶的語音對話資料，藉以改善服務質素。最近數周，蘋果和谷歌均宣布已停止相關做法；亞馬遜則讓用戶自行選擇是否關掉搜集語音內容的功能。