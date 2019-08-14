被指騙發展商44萬 大礦家孫子再被控

（怡保14日訊）繼上個月被控欺騙和失信後，怡保一名已故大礦家的孫子今日再度被控，今次控狀是指他欺騙一名發展商44萬令吉。

被告張優清（譯音，46歲）否認有罪，獲准以5000令吉保釋，案訂於本月28日過堂。

被告今日在怡保推事庭被控時，神情鎮定，較後被庭警帶往扣留室時，頭戴鴨嘴帽和墨鏡，有數人拿起手機追著拍照和錄影，並且高喊“騙錢還不承認？”、“認了它吧”等。

28日過堂

在此案中，被告於6月24日受到舉報，27日被捕，今日被控。

控狀指他於2018年3月29日中午12時，在怡保楊加森路大眾銀行，欺騙一名發展商將44萬令吉交給他，作為購買疑為不存在車輛的押底金，觸犯刑事法典第420條文（欺騙）。

一旦罪成，將被判監禁1至10年和鞭打，以及罰款。

副檢察司阿菲卡依賽蒂要求推事以1萬令吉允准被告保釋，而被告律師則要求降低保釋金。

律師說，1萬令吉的保釋金太高，被告面對2宗相同案件都非常合作，而且繳付保釋金。

推事較後裁定被告由一名家人以5000令吉保釋，而被告家人較後繳付了保釋金，保釋被告出外。

被告於7月5日被控2項控狀，其一是被指於2018年2月17日欺騙一家發展機構旗下公司9000令吉，觸犯刑法第420條文（欺騙）；另一是被指於同年3月14日不誠實的取走受一家發展機構委託的4萬令吉，觸犯刑法第406條文（失信）。