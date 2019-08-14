【爪夷文書法爭議】 教總大會通過提案 促教部撤銷爪夷書法

（哥打峇魯14日訊）教總堅決要求教育部收回成命，馬上撤銷在國民型小學馬來文課教導爪夷文書法（Khat）的措施，以確保華淡小的特征不被侵蝕。

教總主席拿督王超群重申，不同意在華淡小馬來文課程里增設學習爪夷文書法的內容，因為這不符合學習馬來文的實際需求，也無助於提升學生掌握馬來文的能力。

“此外，五大宗教諮詢理事會也表明，有關的措施已經涵蓋宗教教義的元素，而且也可能牴觸了聯邦憲法，完全不適合在華淡小推行。有鑒於此，我們堅決要求教育部聽取民意，馬上撤銷在國民型小學國文課教導爪夷文書法的措施。”

教總今日在丹州召開的代表大會，也通過上述提案。

莫須有指責董總

對於首相敦馬哈迪指責董總種族主義，甚至有指要查禁董總一事，王超群認為，那是馬哈迪對董總的莫須有指責。

他說，董教總將會堅守大原則，我們以為，應該維持目前五年級國文課本，只介紹各族書法單元的做法。

他強調，董教總反對國民型小學國文課教導爪夷文書法，是出於捍衛華小的特征，這是一個合情合理的要求，也是憲法給予華小和印小的保障。

他也提到，在我國單元教育政策的主導下，華教常期遭受到不公平的對待，幾十年來政府企圖通過不同的手段，來阻撓華教的發展。大家都清楚，華文教育能夠延續發展到今天，都是廣大華社的堅持和爭取而來的。

“今天，雖然是改朝換代了，但是當局在處理華教課題上，還是無法讓我們放心。這都是在提醒我們必須慬慎看待政府的教育政策，來鎖定我們的教育發展。每一位華教工作者都應該有危機意識，對政府的各項政策，我們必須提高警惕，以捍衛母語教育的完整性。”

他說，這次爆發的爪夷文書法事件，就是一個很好的例子，雖然這項課題尚未獲得解決，但如果不是獲得華印裔團體的關注，提出反對，後果很難設想。

“無論如何，我感到欣慰，因為這件事情，我們看到華社對華教的熱愛與關心，為了捍衛華小的特征，勇敢的說不，這是華教運動非常需要的精神和魄力。”

他強調，我國華文教育能保存到今天，並非理所當然的。如果董教總沒有前瞻性、憂患意識和危機感，華教早被侵蝕掉了。

教總聯席會議通過提案

1.堅決要求教育部馬上撤銷在國民型小學馬來文課教導Khat的措施，以確保華淡小的特征不被侵蝕。

2.堅決反對政府重啟英語教數理政策，以捍衛華小的母語教育本質，保障學生繼續以母語學習數理科，並獲得最大的學習成效。

3.籲請教育部馬上撥款讓華小聘請臨教來解決師資不足的問題，以免影響教學的成效。與此同時，也促請教育部增加代課老師的撥款，以便學校能夠聘請足夠的代課老師來填補因產假和病假而出現的師資空缺。

4.籲請教育部取消在微型學校推行復級班計劃的措施，以免對學生的學習帶來負面影響。

5.籲請教育部檢討各源流學校清潔承包商和保安公司的新合約條規，以確保所有學校都能夠獲得足夠的清潔工和保安人員。

6.籲請政府盡快落實在大選宣言中承認獨中統考文憑的承諾，讓獨中生以統考成績申請進入本地國立大專學府就讀，以取信於民。與此同時，也促請政府批準興建華文獨中的要求，以滿足華裔子弟對母語教育的需求。