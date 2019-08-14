【爪夷文書法爭議】林冠英：不認同是種族主義團體 火箭料敦馬無意查禁董總

（吉隆坡13日訊）行動黨秘書長林冠英表明，絕不認同董總是種族主義團題的標簽。與此同時，他也認為，首相敦馬哈迪廣納言論自由，因此，行動黨相信馬哈迪無意要查禁董總。

《當今大馬》引述他周二晚的文告內容指出，董總維護華教，但卻從不曾威脅其他大馬公民的權利與人身安全，同時也尊重馬來文為國語的地位。

“民主行動黨不同意董總是種族主義的組織的說法。為了扮演好維護華教的角色，董總遭到批評與譴責，但董總從來不曾威脅其他大馬公民的權利與人身安全。相反的，董總尊崇馬來文作為國語的聯邦憲法地位，同時可以自由學習其他語言。”

林冠英說，聯邦憲法152（1）條文列明“馬來文是國語”，同時，同一條文下的（a）項與（b）項也列明沒有阻止學習任何其他語言，無論是聯邦或州皆都保障這一點。

“雖然我們有權力反駁或反對董總的主張，這是民主所擁有的言論自由權力，也就是‘我可能不同意你所說，但我誓捍衛你說話的權力’。但同樣的，這項民主賦予的言論自由權力不應該用以威脅或傷害不同意見者。有鑒於此，行動黨強烈反對任何查禁董總的提議。”

“自去年受委為首相，馬哈迪就廣納言論自由，只要沒有人因言論自由而受威脅、影響公共秩序或受到謊言所害。不像前首相，馬哈迪甚至下令不可以因為有人批評首相而遭逮捕或提控。”

“因此，行動黨相信首相並無意要查禁董總。”

隨著教育部把爪夷書法列入小學四年級的國語課本的風波掀起爭議後，馬哈迪周一即指責董總為“種族主義者”。

接著，團結黨青年團便發起網路聯署，呼籲捍衛爪夷文字及馬來人權益，同時要求政府查禁董總。

對於馬哈迪的指責，董教總周二下午表示“極度遺憾”，並要求政治領袖謹言慎行，避免激化矛盾，鼓吹族群對立。

不過，馬哈迪稍後受詢時仍堅稱董總是種族主義團體。至於是否查禁董總，馬哈迪則交由警方決定。