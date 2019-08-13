【愛爾蘭少女失蹤】 赤裸女屍躺臥小溪旁 父母認屍證實為愛女

（芙蓉13日訊）15歲的愛爾蘭失蹤少女諾拉安妮葵琳在失蹤10天後，經過數百名搜救隊員不分晝夜尋覓，終被尋獲，但令其父母心碎的是，諾拉安妮葵琳被尋獲時已是一具冷冰冰的屍體。

據悉，死者被發現時，全身赤裸，臉部朝天躺在小溪旁的兩塊石頭間，而其屍體過後已被送往芙蓉端姑查化醫院剖驗，其家屬也已於周二晚上8時45分前往認屍，並向警方確定了死者的身份。

森州總警長拿督莫哈末尤索夫在停屍房外向媒體證實，死者父母已確認上述女屍是他們的女兒，不過，剖驗工作將於周三早上進行，並由吉隆坡高級法醫操刀。

他補充，警方將在現場展開調查工作，並從各角度去調查此案。

較早前，全國副總警長拿督馬茲蘭指出，上述女屍是在小河旁被發現，其陳屍處與度假村有2.5公里的距離，山坡斜度約1.2公里，因此，必須出動直升機將屍體移出並運到芙蓉端姑查化醫院。

他說，屍體是於周二下午1時57分，被一組非政府組織的搜尋隊伍發現，之後，鑒證組與刑事罪案調查組陸續前往調查，他坦言，搜救隊伍曾在陳屍處來回搜索，但並未尋獲女屍。

詢及警方是否從謀殺案角度調查此案時，他回應說，案件目前仍是以失蹤人口案角度來展開調查。

他不願透露死者身上有無傷痕，只說，一切需待法醫剖驗。

他是於周二在全國刑事調查部副總監拿督胡茲爾、森州總警長拿督莫哈末尤索夫、森州副總警長仄紮卡利亞、拉杭消拯局主任拉曼的陪同下，在班底警局召開記者會。

家庭婦女發展部副部長楊巧雙及森州行政議員陳麗群也在稍後前往芙蓉停屍房了解情況及慰問家屬。

【新聞背景】

8月3日隨家人抵馬旅游

諾拉安妮隔日離奇失蹤

死者諾拉安妮葵琳（Nora Anne Quoirin）是於8月3日（周六）家人抵達我國展開為期兩周的旅游，而在入住森州班底路The Dusun高山度假村的隔日（8月4日）上午，就被發現離奇失蹤。

警方在接獲投報後，即投入大批人員進行搜救，包括出動消拯隊、民防部隊（APM）、志願警衛隊、無人機及原住民，而在後期也獲得來自怡保共23名的VAT 69突擊部隊及外國警方參與搜救，不過卻一無所獲。

而死者的父親瑟巴斯汀及母親米亞周一更公布將懸賞5萬令吉給提供線索尋獲女兒的人士，不過隔日就被搜救隊伍發現諾拉安妮葵琳離奇死在油棕園內。

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圖說：愛爾蘭少女諾拉安妮葵琳到森州芙蓉度假，其屍體在周二下午尋獲。