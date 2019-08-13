住家變軍火庫 男子賣鎗彈軍人也光顧







（亞庇13日訊）本地男子在住家自製和販賣土槍、維修槍械，以及販賣子彈，更令人驚訝的是交易對象竟包括現役軍人。警方根據情報分兩天展開突擊行動，先逮捕主嫌犯，過後在嫌犯帶領下再逮捕另7人。

這次行動，警方總共起獲22把槍枝，包括2把真槍（獵槍及氣槍）和自製土槍、自製手槍、左輪手槍、發射鉛粒手槍，槍械零件、製造槍械工具，1600枚不同口徑的子彈等。

沙巴副警察總監拿督再尼今日在記者會指出，沙巴警方刑事調查重案組及政治部警員於本月6日凌晨2時30分聯手出擊，發現嫌犯位於蘭瑙甘榜基納拉杜安的雙層住家單位猶如“小型軍火庫”。

起9槍千枚子彈

“警方在該單位的房間及倉庫共起獲9把土製長短槍和氣槍，超過千枚子彈，包括M16萊福槍子彈，以及製造槍械的工具。”

他指出，警方當場逮捕41歲土製槍製造者，以及一名61歲的助手。接著，警方在距離住家單位約150米的一個茅屋，再逮捕一名29歲男子，並起獲1把土製槍和1把氣槍，子彈及2部手機。

他相信，3人都是長期在“小型軍火庫”製造、販賣及維修槍械。

再尼表示，警方根據線索，分別於6日和7日在蘭瑙多個甘榜展開突擊行動，再逮捕了4名涉案的本地男子，年齡介於46至83歲，並起獲5把槍械，以及多枚子彈。

而涉案者有3人是樂齡者，年齡介於76至83歲，當中的83歲男子擁有槍械執照。

同時，警方於8月7日凌晨3時在洛交宜軍營守衛亭，逮捕一名38歲現役軍人，對方承認曾向買家購買槍械。

目前，有3人已獲保釋外出，其餘嫌犯仍被警方扣留，協助調查中。

主嫌坦承25年前販賣土製鎗

再尼指出，製造土槍的41歲男嫌犯承認25年前就開始非法仿製手槍、玩具手槍及土製槍，曾賣出150支槍。

土槍價格介於800至2800令吉；手槍和左輪售價介於2000至2500令吉。

“買家都是直接跟男嫌犯訂購和交易，並非通過中間人；至於子彈，則是向持牌槍械商家購買。”

目前，警方援引1971年軍火法令（重型）第7條文調查此案，一旦罪名成立，可被判處死刑或終身監禁。

詢及M16突擊步槍子彈的源頭，他表示還有待進一步調查。

另外，再尼強調1971年軍火法令（重型）第7條文下，一旦罪名成立，可被判處死刑或終身監禁，因此他勸告曾與嫌犯交易，以及擁有非法槍支的民眾，立刻前往警局自首。

他也指出，嫌犯仿造的槍枝外觀近似真槍，警方已經所起獲的槍枝送往檢驗，以確定是否具有殺傷力。