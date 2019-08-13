按摩加性服務155元 11外籍賣婬女被捕





（怡保13日訊）只要155令吉就能獲得按摩加性服務！霹靂州移民局昨晚拉隊前往怡保兵如港一按摩院展開取締行動，逮捕11名涉嫌賣淫的外籍女子，以及一名疑似雇主的本地男子。

霹靂州移民局局長卡馬魯丁今日發文告指出，該局8名官員參與了昨晚10時至11時30分，在上述地點的聯合取締行動。突擊行動展開時，按摩院內的外籍女子都在服務客人，還有部分客人在外面輪候，當看到官員突擊時，外籍女子們都紛紛試圖逃走，有者躲在柱子及門後面，但都被官員們發現，同時也包圍住了該按摩院，不讓任何人逃走。

疑似雇主本地男被扣

他指出，現場22名人士接受官員檢查，共有7名中國籍女子、2名泰國籍女子、1名越南籍女子及1名印尼籍女子被扣留，年齡介於35歲至50歲，另有一名33歲疑似按摩院雇主的本地籍男子也被扣留。

根據調查，有關按摩院涉嫌非法聘用外籍人士為客人提供性服務，該按摩院從上午11時操作到凌晨1時，普通按摩服務55令吉，按摩服務加性服務就收費155令吉。官員們也在突擊行動中，在按摩院內發現了避孕套，相信是外籍女子用來提供性服務的。

被扣留人士已被帶回移民局接受調查，他們涉嫌抵觸了1959/63年移民法令下的罪行，包括沒有合法行路證件、濫用旅遊簽證、擁有假護照及涉嫌非法聘用外籍勞工等。