【爪夷文書法爭議】是否查禁董總 敦馬：交警方決定

（雪邦13日讯）首相敦马哈迪说，如果董总一再刺激及煽动种族间的冲突，那就是违法的行动，交由警方决定是否查禁。

昨天指责董总因反对在国民型小学教导爪夷文书法艺术而发动联署签名反对是“种族主义”的马哈迪，今日下午在吉隆坡国际机场21周年庆后再次向董总开砲。

他是在询及民主行动党元老林吉祥指他相将董总标签为“种族主义者”是错误的谈话，已在希望联盟内引起反弹，以及选民觉醒行动（GPS）等组织建议查禁董总时，如此回应。

若煽动冲突肯定违法

他声称，如果董总继续刺激煽动民众互相冲突，肯定是违反法律的。

“虽然我们有言论自由，但我们始终保持敏感，不会煽动不同种族间彼此冲突。”

他说，董总只是为本身社群斗争，忘记这是多元种族国家。

至于董总会否被查禁，马哈迪表示不清楚，交由警方去决定。

“回顾董总的背景，这个组织一直都是种族主义的思维，从来不曾以马来西亚角度思考。”

他说，马来西亚是多元种族国家，应该考量他族的感受，在做任何事情时都应该要考量他族的感受，倘若引起他族的不快，就应该迁让（Accommodate）。

“董总从来不曾讲马来西亚，一直都在讲华教，董总是完全致力于宣扬种族主义的组织。”

马哈迪说，当年提出旨在团结国人的宏愿学校建议时，董总也反对，反对华巫学生结合一起上课。

“在我的学生时代时，有华裔和锡克族学生，大家相处并无问题，因此，华巫学生混在一起有什么问题？“

“根据董总的说法，所有种族的孩子都不能彼此靠近。要让三个学校集在一起，这对董总是一个诅咒。”

针对印度籍传教士扎基尔声称马来西亚的兴都人更效忠印度总理的课题，马哈迪说，这必须去问印度总理莫迪是否真有此事。

至于人力资源部长古拉基于扎基尔发表污蔑印社会的言论，要求政府将他驱逐出境的问题，马哈迪则说，由于扎基尔有被杀的风险，马来西亚因此不能将他送回其国家。

“如果有任何国家要收留他，欢迎。”