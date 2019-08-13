【車禍變命案】包括政治人物 警追蹤散播假消息人士

（八打灵再也13日讯）雪州刑事调查主任法兹阿末说，上周六在隆芙大道293.5公里处发生的小车祸冲突闹出人命案后，那些在社交媒体上，大搞文章散播假消息企图挑起种族课题的人，包括政治人物，警方会全力追踪散播虚假消息的人，确保这些人士不会逃过法律的制裁。

国文《每日新闻》引述雪州刑事调查主任法兹阿末指出，警方还在确认这些人士的身份，目前并没有展开任何逮捕行动。

警告不要让事件更加恶劣

“近期也有政治人物在社交媒体上透过一则视频，针对小车祸冲突闹出人命案发出言论，企图挑起种族冲突。我们会调查这起案件，希望公众不要让事件更加恶劣，若有线索，应该向警方投报。”

法兹阿末指出，警方已在调查隆芙大道小车祸发生冲突闹出人命的案件，然而却有不负责任人士在这期间针对此案件散播假消息，这间接的会影响警方调查案件的进展。

据了解，发生车祸地点并没有闭路电视，最近的一台闭路电视举例安发地点约500公尺。

社媒流傳死者持棒球棍沖向司機照 洛曼斥查案官洩漏重要證據

巫統最高理事拿督洛曼就昨天在社交媒體上流傳“車禍衝突鬧人命案件”，有關死者持棒球棍向司機的車頭衝去的照片，指控查案官洩漏重要證據，並且指查案官和全國總警長拿督斯里阿都哈密試圖拯救華裔嫌犯及破壞死者名聲。

針對此事，洛曼報警要求警方調查被指控的2人，還死者一個公道。

洛曼於今晨2時許在YouTube的個人頻道上載了一段長達7分鐘06秒的視頻，在視頻中說29歲的死者賽莫哈末丹尼爾持棒球棍向司機（40歲）的車頭衝去的畫面截圖，是華裔嫌犯的妻子手機拍下的視頻截圖，他對此指控該截圖是由查案官西蒂沙拉散發出去。

他說，有鑑於華裔嫌犯夫妻是在謀殺條文下落網，其妻子則是因拍到丈夫罪行而被捕；換言之，嫌犯妻子的手機已被警方扣押，作為證物。

為此，他強調，由於此案是受到萬眾矚目的重要案件，所以西蒂沙拉不可能在沒有阿都哈密的指令下“選擇性”散播證據之一，即是該張截圖，因此其認為該張截圖證實了警方已掌握了事發經過的完整視頻，並列出3項因素要求警方對阿都哈密及西蒂沙拉展開調查。

他說，因素之一包括被指控的2人散發死者攻擊嫌犯轎車的照片，似乎為了幫助受到網民圍攻及在謀殺案下被調查的嫌犯。

“若是該照片可以流傳出去，為何阿都哈密不將完整的事發視頻散播出來，以終止在社交媒體上足以引發種族關係對峙的各種揣測。”

共5目擊者錄供 供詞有助找到真相

雪州刑事調查主任法茲阿末說，目前一共有5名目擊者錄供助查，這些無論是在場、途徑，或是目睹事發追逐直到雙方停車爭吵的目擊者，皆已將相關資料、視頻及照片交由警方處理。

據國文《每日新聞》報導引述法茲阿末說，這些錄取口供者，他們的供詞足以協助警方找到事件的真正面貌。

據該報導指出，死者的2位妻舅阿茲拉易（22歲）及扎菲里（19歲）昨天現身加影警區總部接受警方錄供。同時，死者的57歲岳父莫哈末羅佔說，死者賽莫哈末丹尼爾被送往汝來醫藥中心途中，阿茲拉易及扎菲里有為他做人工呼吸。

莫哈末羅佔希望警方展開全面調查並且不要偏袒任何一方。事發後，他和家人接到很多自稱是目擊者的電話，當他要求這些人到警局投報助查時，他們都以諸多藉口如見面來推卸；若真心想幫忙的人士，歡迎大家但不要從中獲取個人利益。

與此同時，扎菲里表態他們一家人協議保持沉默並給予警方空間調查相關案件，希望各界尊重他們的決定及給他們時間冷靜。

“如果案件有進展，我們一家人將會公佈。”

律師質問 為何網站會出現嫌犯名字

（八打靈再也13日訊）有關巫裔青年在隆芙大道因車禍與人發生衝突後重傷不治案的視頻事後在社交媒體上瘋傳，嫌犯​​代表律師質問為何特定網站出現嫌犯的名字及身份證號碼。

捍衛自由律師團（Lawyer for Liberty）顧問蘇仁登在回應網站出現的車禍視頻時指出，在警方未發布信息或嫌犯被提控上法庭之前，媒體不能公開嫌犯的名字，否則違反新聞職業道德。

“為何要種族化一個個案？這對任何嫌犯都不公平。想像一下，如果最後證實這人是無辜的。在法律下，一個人還未被定罪之前都是無辜的。”

蘇仁登告訴《太陽報》，一般上，把問題種族化的人不是為了政治議程，就是要製作惡作劇。

未控之前不應公開身份

另一名律師查理斯也異口同聲說，嫌犯被提控之前，身份都不應該被公開。

马来西亚促进和谐协会秘书长斯里瑟纳指出，我国的民族之间存在著不信任的基本问题，各造应该以逻辑角度来看待这起道路暴力事件。

他促請分析員和網絡評論員不要以種族歧視來看待這起事件。“我們應該摒棄任何種族或宗教標籤，並以常識來看待這一事件。”

警方在事發後已逮捕嫌犯和嫌犯的妻子，並延扣7天至8月17日助查。警方是援引《刑事法典》302（謀殺）條文調查此案。

車禍釀命案扯種族課題 李霖泰：只會破壞公共秩序

（吉隆坡13日訊）馬來西亞防範罪案基金會資深副主席丹斯里李霖泰呼籲民眾遵守警方建議，阻止日前在南北高速公路近萬宜路段發生的事故所引發的假新聞、誹謗及種族主義言論繼續傳播。

他於今日發文告指出，人們不應該為了一宗導致失去生命的公路意外情緒化而失去理智，令人感到遺憾的是國家獨立了62年，卻仍因小事牽引出種族課題，這現象證明人民仍無法接受不分種族的馬來西亞人的身份。

“可悲的是，在社交媒體上發表的評論充斥種族主義和仇恨，這情況必須停止，因可能引發種族情緒，破壞人民團結和公共秩序。”

“如果協助警方進行調查是正確的，那麼現場的證人應提供證據，而不是在社交媒體上發表聲明。”