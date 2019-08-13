12歲女生3度出走 養父冀報個平安

（蒲種13日訊）一名就讀國小曾有離家出走記錄的12歲小女生，自上個月28日再度離家出走後，便與家人失聯，令其父親心急如焚，擔心女兒遭人利用或遇上意外事故，盼女兒可早日回家及報個平安！

據了解，這是小女生卓美玲第3次離家出走，也是離家出走天數最久的一次。她曾在今年4月及6月離家出走到馬六甲及玻璃市，並在離家約4天后回家。

女生的72歲父親卓運生（兼職泡茶工人）今早在蒲種社區福利會主席劉有福及馬來西亞人民社警總會長關志庭的陪同下召開記者會說，女兒是在7月28日下午3時離家；他因擔心會發生意外，在女兒離家的隔天便前往蒲種富吉鎮警局報警。

擔心女兒遭人利用

他提到，女兒在離家數日後，曾通知說目前人在峇都(口急)，並答應會在隔天回家，但家人苦等多時迄今都不見其踪影，讓家人憂心不已。

他披露，女兒目前在國小就讀六年級，但最近3個月開始逃學及輟學。他和太太開始注意到女兒的行徑，太太還因此帶著女兒一同上班。

他說，家人最近才購買了手機給女兒，但她有了手機後，性情和脾氣開始出現變化，人也變得不太愛說話。

“這是女兒擁有手機後首次離家出走，離家時還拿走了太太的300令吉。”

卓運生說，他每天都到吉隆坡城中城及武吉免登一帶嘗試尋找女兒的踪影，但都無功而返。

他也每天發送手機留言給女兒，但最近兩天，電訊公司卻指女兒的語音信箱已滿。

他表示，女兒的外型高大，樣子也較同齡的女生成熟，他相信女兒是單獨離家出走，並沒有交上男友或與朋友一同逃家。

“女兒在首次離家出走至馬六甲時便遇上警車，警察將她帶至當地的兒童中心，並聯繫他們前往中心接女兒回家。”

“我當時曾詢問女兒離家出走的原因，她給予的理由是想到外面玩玩，或許是女兒太頑皮，但我真的希望她能早日回家團聚。”

卓運生披露，女兒是他從小領養的，其生母是他太太的朋友，當時女兒遭生母遺棄，他在領養後便一直協助她申請公民權，但至今都尚未成功。

他希望通過公眾的力量協助尋找女兒的下落，也希望女兒得知後，能盡快回家。任何知道卓美玲下落者，也可聯繫關志庭（012-273 2148）或劉有福（016-205 7077）。

關志庭希望民眾助尋人

關志庭提醒，任何人觸犯刑事法典365條文，即蓄意擄人並囚禁，一旦罪成，最高刑罰是監禁7年和罰款。同時，知情者也可能一同面對上述提控。

他希望認識或知道卓美玲下落者，可將她帶往警局。他也希望民眾給予協助，一起找尋女生的下落。

此外，劉有福則表示，他們將發動全國人民社警，透過他們的協助尋找卓美玲。

他表示，12歲的小女生，仍是一名兒童，因此他希望任何與她一起的人士，能盡快送她回到其父母身邊。