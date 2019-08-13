2組織發動聯署 列董總為不合法組織

（吉隆坡13日訊）爪夷書法納入小四國文課程綱要風波越演越烈，繼首相敦馬哈迪昨日標簽董總為“種族主義”後，今日有多個組織發起網上聯署行動，要求列董總為不合法的組織。

選民覺醒行動（GPS）於本月11日通過change.org網站發起聯署行動（https://bit.ly/2KFgKdb），要求希盟政府把董總列為不合法的組織，截至今午12時30分已經獲得8萬3613個簽名，步步逼近15萬人聯署的目標。

該組織說，董總是最先向政府提出，反對推行小學四年級國文課綱加入爪夷書法的組織，董總也召集其他華裔和印裔非政府組織，煽動它們一起反對此措施。

“董總的做法是直接攻擊了穆斯林和馬來人。”

該組織說，政府最終妥協不強制實行，並將原有6頁減少至3頁，以及讓教師師自由選擇教學方式。惟董總仍不滿意，通過玩弄宗教情緒，詆毀爪夷書法與爪夷文將會令少數群體伊斯蘭化，甚至還發起簽名運動，這是對整個國家的誹謗，特別是穆斯林。

該組織說，反對爪夷書法是董總對馬來人和伊斯蘭文化方面採取的多個“極端主義”立場之一，因此，它呼籲政府列董總為不合法的組織，因為它相信我國還有很多中庸和愛國的華團。

另一方面，Kelab Bunga Raya Malaysia同樣是通過change.org網站發動類似的聯署運動（http://chng.it/XQWhJ4Qhq2），截至今早11時30分已獲得2萬4298人簽名。

此外，土著團結黨青年團呼籲人民支持這項聯署運動。

土青團執委慕占米爾依斯邁發表文告說，董總的行動過份，並威脅國民的團結，因為它召集非政府組織搞對抗，聲稱爪夷書法是嘗試斯蘭化的努力。

“因此，土青團呼籲所有馬來西亞人，尤其是馬來人，不分政治意識形態和理念何，都要聯合起來捍衛爪夷文和教育部的原則。”