港政局不穩 EXO 張藝興取消個唱 丁當白安退票避禍









（香港13日讯）如此政局，怎么唱？

现时专注在中国发展的韩国人气男团EXO的中国籍成员张艺兴（Lay），近日忙于个人巡回演唱会，原定周六（17日）在亚洲国际博览馆Arena开骚，不过其工作室日前宣布演唱会取消，其中提到“香港目前发生的事情，任何人都不愿意看到。在决定取消之前，张艺兴、团队及演唱会主办方为了保证朋友们的安全并让演唱会如期顺利举行，尝试了一切可能的办法，包括与演唱会承办方商洽加强演唱会现场安保、为粉丝提供免费往返大巴、为粉丝购买保险等等，但是仍然无法绝对保障届时的交通状况和歌迷朋友们的安全。”

在该声明中更提到，主办方经再三考虑，才下此决定，张艺兴感到很遗憾，大会将安排退票。

此外，丁当“爱到不要命巡回演唱会”以及白安x萧秉治“夏日限定演唱会”原定本月23及24日在旺角举行演唱会，主办单位同一时间也发紧急通告，宣布演唱会暂时延期，并安排退票。

代言品牌捲祖國論 張藝興“不道歉即解約”

另外，近日多个国际品牌因中港台3地的称呼方法，引起一阵举报风潮，而多位中国籍的代言人为了“维护国家主权”，先后退出代言，而早前看中张艺兴当内衣代言人的美国品牌亦“中枪”，虽然品牌已公开表示“对于美国网站内语言／国家分类选项造成误解，我们深表歉意！我们将会即时修正并再次检查所有与中国领土描述相关的信息的准确性。我们也重申品牌完全尊重和支持中国主权和领土的完整。”的声明，

但张艺兴的工作室当晚也发声明称“工作室开始对所有合作品牌进行排查，并在此严正告诫，每一个品牌都应该清楚国土问题不容失误，如若之前疏忽错，请立刻修改，并正式诚恳道歉，绝不允许再犯。否则，张艺兴及团队会不惜一切代价，坚决解约。”

张艺兴又强调：“工作室始终坚持一个中国原则，坚决维护国家主权与领土完整，反对任何以各种形式企图分裂祖国的言论及行为！”