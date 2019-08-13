【爪夷文書法爭議】 指首相稱“種族主義”有錯 林吉祥：董總說法也不對

（八打靈再也13日訊）民主行動黨元老兼依斯干達公主城區國會議員林吉祥今早發文告表示，首相敦馬哈迪將董總標籤為“種族主義者”是錯誤的，而董總指華小及淡小四年級從明年起實行的爪夷文課是伊斯蘭化的開始，也不正確。

他在文告中也說，這兩起事件顯示了華小及淡小爪夷文課所引起的誤解之嚴重性。

林吉祥表示，在有關爪夷文課的爭議爆發時，他身在印度。他是在教育部副部長張念群昨天向馬六甲行動黨黨員作匯報時，首次了解到有關爭議的起因。

林吉祥寫道，現任副教育部長張念群是在上個月開始爆發爪夷文教學風波後，才獲悉這起事件。

他認為，對於教育部長馬智禮和首相作出的政治考量，都出現不少陰謀論述。他強調，爪夷文課題是前朝政府留下的“遺產”，明年起在華淡小四年級課本介紹爪夷文的決定，是由當時的教育部課程委員會在2015年9月的一項會議所定下的，當年的主持會議者包括時任教育部長及兩名副教育部長。

他也重申，如果去年509大選沒有換政府，教育部在國民型小學落實學習爪夷文的政策，將會出現“三要”，即要強制、要考試及要學習。經過行動黨在內閣交涉之下，“三要”已改成“三不”，即不強制、不考試及不學習或書寫，只是介紹。

林吉祥也表示，當他上週仍在印度時，他發現到教育部的文告中有提到，該部“仍接受各方的看法，以確保作出公平的考量”，這顯示了教育部依然對於所有團體及政黨的看法及諮詢依然保持開放。

他指出，這是一個應該受到全面利用的機會，以尋求為華淡小爪夷文課作出新的考量。