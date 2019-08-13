【港反修例示威】 林鄭指社會陷入慌亂 暴力令港五癆七傷







（香港13日訊）香港政府修訂《逃犯條例》引發的風波不息，特首林鄭月娥今早出席行政會議前會見傳媒，指香港經歷過去一週的危險情況，令她十分擔心，香港出現“五癆七傷”，進入慌亂的局面。

她說，大規模惡意破壞運動或不合作運動已在各區蔓延，包括堵塞鐵路，其中一日港鐵乘客量減少了近200萬人次。昨天機場被癱瘓，圍堵過海隧道、攻擊警署、襲警、投汽油彈、煙霧彈等，都令香港社會陷入慌亂局面，市民擔心可否正常上班、其後仍要開學，周末市民都放棄上街消費、見朋友。

安居樂業無以為繼

林鄭說，有人以自由正義為名，進行大量違法行為，目無法紀，亦有人為了達到摧毀法治，大規模攻擊法治機關。她呼籲放下歧見，安靜情緒，用一分鐘看看自己的城市，她語帶硬咽地說，大家是否忍心令700萬人的安居樂業無以為繼，將香港這個家推去粉身碎骨深淵。她又呼籲反抗暴力、恢復法治、恢復社會秩序，當一切平靜後，真誠對話、修補撕裂、重建社會將會開始。

在記者提問環節，林鄭被問及何時辭職、何時要求警隊“收手”以結束市民的恐懼。她回應說，不論是消除恐懼、恢復市民信心、還說讓經濟在內憂外患下有複元機會，都要停止暴力。她表示，警隊非常努力維護秩序，目的是維持香港法治。

願探望爆眼少女

對於警隊開槍、疑似導致市民眼睛受傷等情況，林鄭要求記者提問要基於事實。她表示，目前的很多評論都不是基於已有證據事實，照片也有很多個版本。

她對示威中的每個受傷人士都深感心痛，希望他們能早日康複。被問到是否會探望右眼球爆裂的女子，林鄭表示，希望該女子能報案，讓警方查出真相。若在方便時間，她非常樂意去探望該女子。

記者再追問兩個多月來警方執法的行為是否需要成立獨立調查委員會，林鄭指現行已有調查機制，而警方過去兩個月多以來面對每天升溫的示威及暴力，警方都是以最低武力應對。

習近平3選擇

香港反修例示威已經進入第10周，至今沒有絲毫平息跡象。觀察人士指，這是中國國家主席兼中共總書記習近平2012年上台以來的最大民意挑戰，如何化解這場政治危機，或許有3個可能的選擇。

■選擇一 讓步，滿足示威者訴求

倫敦大學亞非學院中國研究院院長曾銳生認為，香港目前的示威活動不是“顏色革命”，如果中國政府支持香港特區政府，真正聽取抗議者的呼聲，並滿足示威者的訴求，抗議是會平息的。事實上，“香港示威者到目前為止關注的仍然是一些具體的訴求。他們沒有要求結束中國政府對香港的管轄權”。

但中央憂慮的是，如果中國政府採取“軟的姿態”，滿足抗議者的需求，中國政府會擔心這將給中國國內的異見人士發出錯誤的信息。香港中文大學客座教授、時事評論人林和立直指，北京擔心在中國的其他城市出現類似的活動。

■選擇二 軍事干預

到目前為止，中國政府非但沒有顯示任何要滿足抗議者訴求的跡象，相反，他們的姿態變得愈來愈強硬，並多次暗示他們的耐心在耗盡，出兵介入並非不是選項。

曾銳生說，武力干預的後果令中國政府猶豫。“如果中國當局在香港動用武力，這將摧毀香港作為金融中心的根本”，這不符合中國國家利益。

除了影響香港的關係外，軍事干預還會影響台灣局勢，增加蔡英文總統連任的可能、或台獨增加聲勢；同時，還會破壞與美國和西方以及其他許多國家的關係，不僅包括美國和歐洲，還包括一些他一直試圖與之修好的鄰國。

■選擇三 低調，等待抗議活動自然消亡

澳洲洛伊研究所東南亞項目主任白傑明說，中國政府目前的選擇既不會出兵干預也不會讓步，而是期望等待抗議活動自然消亡。

“現在唯一的選擇就是『得過且過』，等著抗議自然消亡”，他指出，北京期待抗議者帶來的不便︰佔領機場、中斷交通，最終讓民眾對抗議者不滿，對抗議者失去同情。

但如示威活動曠日持久，香港經濟將被折騰。值得注意是，今年的10月1日是中共建政、新中國成立70周年，屆時將舉行大規模的慶祝活動。香港慶祝活動會否在此之前“消亡”，目前是未知之數。

民陣818再上街 再以人數施壓

之前發動百萬人上街的香港民間人權陣線（民陣），將於週日（18日）再次發起遊行，抗議警黑合作及濫用武力，並向政府重申5大訴求。

民陣副召集人梁穎敏說，警方繼7月21日元朗警黑合作惹起全城眾怒，前晚再在多區以武力清場，包括在地鐵站內施放催淚彈、疑近距離發射布袋彈致少女右眼重傷，民陣希望周日能讓激進派稍作休息，故發起當日再遊行，籲“和理非”（和平、理性、非暴力）們重新站出來，以人數向警方施壓。

遊行料下午3時由維多利亞公園出發，以遮打花園為終點，民陣正向警方申請不反對通知書。就近日警方多次拒發不反對通知書，梁穎敏指一旦被拒絕必定會上訴，若上訴也被駁回，民陣還會有“B計劃”。

教育界下月罷課

另外，9月即將開學，教育界亦正積極籌辦罷課行動。香港教育專業人員協會（教協）亦計劃週六發起教育界遊行。