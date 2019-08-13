【爪夷文書法爭議】 揶揄火箭聽話敦馬不怕 魏家祥：馬華誓做華教後盾

（八打靈再也12日訊）首相敦馬哈迪形容董總堅決反對在國民型小學教導爪夷文字書法藝術（Seni Khat），而發動集體簽名的舉動屬種族主義，馬華總會長拿督斯里魏家祥今日在臉書回應敦馬言論，表明馬華誓做華教後盾。

魏家祥在臉書貼中以《馬華誓做華教後盾》開篇，亦在文末#老馬什麼都不怕；#因為火箭很聽話，揶揄行動黨。

魏家祥臉書貼文：

不只是董總，是華社、印裔社群、五大宗教諮詢理事會、Rafidah、Siti Kassim、Prof Azly Rahman、Prof Tajuddin等馬來學者都反對在華淡小四年級的國文課程強制加入爪夷文書法。

我們不是種族主義，千千萬萬的我們反對這項政策，絕不是我們討厭爪夷文，相反地，我們尊重爪夷文書法的文化和藝術價值，也尊重華淡小各教育源流的取向。所以，我們認同爪夷文書法可以列入小學的美術課、選修課或課外活動，但沒必要強制納入華淡小四年級的國文課程。

這不是種族問題，這是各源流教育取向的問題。敦馬，唯一曾援引內安法令對付華教人士的首相，請不要一再炒作種族情緒，把華教當成政治工具，以分化國人，達到政治目的。

如果連捍衛多元教育源流都說成種族主義，那麼發表華人富有論、堅持大學預科班固打製又是什麼？

行動黨敢駁斥敦馬，維護華教人士嗎？還是靜靜聽話，跟敦馬一起指責反對這項政策者就是種族主義？