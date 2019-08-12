個別機場收費不同 明年1月1起徵機場稅

（吉隆坡12日訊）馬來西亞航空委員會（MAVCOM）執行主席努沙里透露，向不同機場徵收不同收費的全新“乘客服務費”（PSC），將於2020年1月1日生效。

他說，新的俗稱“機場稅”的乘客服務費的徵收額，將依據機場設施便利與服務來決定。

他接受《新海峽時報》訪問時說，由於國內大多數機場的經營都處於不賺錢狀況，必須依賴馬來西亞機場控股公司（MAHB）的補貼。

目前，國內航班乘客需繳付11令吉的乘客服務費，東盟航班的乘客服務費為35令吉，而東盟以外的國際航線則徵收73令吉。

努沙里說，從2020年1月1日起，航空委員會將根據個別機場的資本開銷水平、服務及設施便利來制定不同的乘客服務費徵收率。

他說，乘客服務費將分類成國際乘客、東盟、國內及轉機乘客，但新的收費率有待政府決定。

“此外，政府也可能會推行‘轉機服務費’（Transfer PSC））。”

10月公布收費架構

努沙里說，航空委員會預料會於10月公布新的乘客服務費收費架構，以及管理資產基礎（RAB）。

他說，管理資產基礎的落實，旨在監督提升機場設施建築的開支。預料機場公司會於第三季，向政府提呈首個管理資產基礎架構。

“管理資產基礎同樣於2020年1月1日落實，一般上是為期3年的管制期。”

努沙里說，雖然政府於4月宣布延長馬來西亞機場控股公司的經營合約期限至2069年2月11日，但在新的延長合約下，私人界受鼓勵參與機場的發展與提升工程。

他說，吉隆坡國際機場（KLIA）、檳城國際機場、亞庇國際機場都需要提升，但提升工程必須有投資資金的註入才能進行。

“機場本身是自行設法融資，但機場的提升與發展應由機場使用者負責承擔 。”

他表示，機場公司應該向政府敲定其最終的經營協議條款，那麼航空委員會才能進一步推算與制定新的乘客服務費收費率及管理資產基礎架構。 (LMY)

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努沙里說，航空委員會促請政府將所徵收的離境稅作為航空發展用途，因國際民航組織（ICAO）原則已闡明，相關稅收應充作提升航空領域用途的經費。

從9月1日起，所有從馬來西亞離境的飛機乘客，都得繳付8至150令吉的離境稅。

他承認，離境稅將加重乘客的飛行成本。

努沙里說，亞航所申請的航空交通需求向來都會獲得航空委員會批準，所以是航空委員會促進亞航集團的成長。

他說，航空委員會確認亞航是國內最大家的航空公司，也是航空交通的最大受惠者。

另外，努沙里透露，目前有39個機場正使用補貼糢式，對那些不賺錢的機場進行補貼，航空委員會因此必須認真地評估國內機場的發展前景。

“機場的提升與整體路線發展的大藍圖，應涵蓋交通設施如鐵路建設及高速大道的規劃。”

“當中的規劃也應該考慮到東海岸鐵路（ECRL）及雙軌車火鐵路項目。”