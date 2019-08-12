【15歲愛爾蘭少女失蹤案】靈媒向山神求助 “少女還活著”









（芙蓉12日訊）15歲愛爾蘭少女諾拉安妮葵琳失蹤至今已進入第9天，有靈媒入山向山神求助後表示“她還活著”！

該名少女失蹤後，警方、消拯局出動逾300人四處搜尋，迄今仍一無所獲，不少登山客及當地原住民紛紛加入搜救自願隊，協助尋找失蹤者的下落。如今，更有靈媒自動前來提供“援助”，通過向山神求助，以期能夠協助警方掌握諾拉安妮葵琳的蹤跡。

據當地原住民透露，班底嶺的度假邨業者多為新加坡或吉隆坡的專業人士，不過他們都深信山神的存在，如今諾拉安妮葵琳離奇失蹤，搜救隊出動數百人員、各單位搜尋犬、直升機等，仍無法掌握蛛絲馬跡，令當地人更篤信山神之說。

一名華裔巫師是於昨日上午約11時許登山作法，以期向山神求指引，引導搜救隊找到失蹤者；據悉，巫師在完成法事後表示失蹤者目前仍在人間。

警擬定11項搜救方案

據消息透露，搜救隊自諾拉安妮葵琳失蹤至今，曾派出警犬、搜索犬、搜救犬甚至搜屍犬，仍然無法聞到失蹤者的任何氣息，搜救行動對於失蹤案仍苦無頭緒，因此警方並沒有阻止這次的作法儀式，同時也不排斥任何有機會找到失蹤者下落的民間偏方。

據悉到目前為止，警方擬定了11項搜救方案，同時展開刑事及失蹤的調查方向，不願錯過任何找到失蹤者的機會，就連所有參與搜索的自願者，警方都需詳細掌握其身份，調查工作可謂滴水不漏。(BPK)

被失蹤者家屬居於門外，交通部部長陸兆福表示“尊重家屬的意願，暫時不去打擾！”

陸兆福今日上午11時偕同其政治秘書蕭妙光、森州行政議員張聒翔、朱建華、芙蓉市議員何永鏵等，前往案發的The Dusun高山度假邨，準備會見諾拉安妮葵琳的父母即米亞和瑟巴斯汀。

飽受愛女失蹤之痛的米亞及瑟巴斯汀目前情緒仍不穩定，因此拒絕與外界見面，陸兆福等人因此被居於門外，不過他表示諒解家屬的意願，不會勉強。

他事後透露，這次主要目的是來到現場給予所有搜救隊“精神上的支持”，並送上食物予搜救隊，以表鼓勵，期望能助長眾人的士氣，盡早找到失蹤者。

他指出，在汝來警區主任瑪祖基的帶領下，眾人前往搜救隊的控制中心，進一步了解搜救行動方案，今日參與的搜救隊員共有353人；無論如何，他對搜救隊有絕對信心，當局必會竭盡所能找到失蹤者。

另一方面，隨著搜救隊員增加至353人，這也是上述失蹤案件中，最多搜救人員的一次，不過，截止至上午11時15分止，當地烏雲密布，偶爾出現陣雨，更意味著增加了搜救隊的搜索難度，讓搜索過程更具挑戰。

為了不妨礙搜救隊的進度，警方也在前往班底嶺的半山腰派員駐守，防止媒體驅車進入，所有採訪媒體只能在山腰停車，徒步步行到當局設置的臨時帳篷守候。