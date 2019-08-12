5蒙臉男闖屋奪命 刺死老婦捅傷男孫

（沙白安南12日訊）一對印裔祖孫在家睡覺時，突然5名蒙臉男已撬開大門闖入屋內，將78歲的老婦刺死後，又刺傷躲在牀底下的22歲的男孫。

沙白安南副警區主任李子勤說，這起案件是在今早5時39分左右，發生在沙白安南直博普萊（Tebuk Pulai）一間民宅，死者為蘭凱納茲，傷者則是斯蘭巴拉山。

他透露，事發時，只有印裔祖孫兩人在家，孫子聽到屋外傳來可疑的聲音，於是想要去叫醒在房間熟睡的婆婆，結果孫子還來不及叫醒婆婆，就發現蒙臉男已撬開大門闖入屋內，於是趕緊躲入牀底下。

他說，初步調查，嫌犯闖入屋後直接用利器將婆婆殺死，而躲在牀底下的孫子想要趁機逃走時，卻不幸被嫌犯發現並被刺傷。

他指出，這起事件驚動了附近的鄰居，鄰居察覺屋內或發生可疑的事件，於是趕緊聯絡警方，因此警方趕抵現場後展開調查的工作，並證實老婦已當場斃命。

李子勤說，死者的頭部、右耳、左手和右膝蓋都有嚴重受傷的痕跡。至於在直博普萊一帶經營椰子生意的傷者，他的左手、右手掌、大腿及左小腿都受傷，目前在沙白安南中央醫院接受治療。

他說，警方發現屋內財物如金鏈、錢包、福特四輪驅動車及現金都沒有被搶走。

他透露，警方調查顯示，實幹案的男子共有5人，隨後是乘坐豐田Vios離開現場。目前警方援引刑事法典第302條文，調查此案。