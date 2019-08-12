董總發動簽名反對Khat 敦馬：種族主義

（浮羅交怡12日訊）首相敦馬哈迪以種族主義形容董總堅決反對在國民型小學教導爪夷文書法藝術（Seni Khat）而發動集體簽名反對的舉動。

他說，這項政策自2012年已由前朝政府所通過，但為何那時董總沒有投訴?

馬哈迪今日出席在巴東馬希拉清真寺主持宰牲節活動後，在記者會上回答董總號召華印團體收集簽名反對爪夷文書法藝術一事。

“（董總）當時候沒投訴是因為當時沒有自由，投訴就會進去（監獄），現在改朝換代了，言論自由就會投訴。”

往後決定要問查爾斯

首相敦馬哈迪揶揄說，他往後要做任何決定之前，都必須徵詢行動黨巴生區國會議員查爾斯的同意，如果對方不同意，他則不會執行。

他說，他必須徵求對方的建議，因為他們地位“平起平坐”。

馬哈迪今日於浮羅交怡巴東馬希拉清真寺主持宰牲節活動後，在記者會上回答媒體詢及行動黨巴生區國會議員查爾斯認為，近來種種課題爆發引起的爭議，顯示首相擁有太大權力一事。

詢及內閣是否汲取爪夷文事件，重新檢討前朝政府所批准的政策時，他說，所有政策皆會帶入內閣討論，但並非每一句話都會帶入內閣討論，否則很辛苦。

另外，對於行動黨中委兼雪州雙溪比力區州議員劉天球駁斥首相表明關閉萊納斯關丹稀土廠會打擊投資論，馬哈迪說這是對方的個人看法。

他打趣地說：“或許我應該詢問他的看法後再發言。”

對於利奇馬颱風事件，他滿意各單位快速反應和處理，協助災民處理災情。

他說，政府將協助國內發生的任何天災。

他說，政府是窮政府，在能力範圍內給援助，以前政府過分揮霍，現在政府需要買單數十億令吉的債務。

此外，針對馬來報章《每日新聞》報導指已被廢棄的雙溪毛糯麻風療養院被非法入境者霸占一事，馬哈迪認為政府應該重新規劃該地段。

他說，這些非法入境者試圖挑戰法律，所以政府必須依法行事。