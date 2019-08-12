【爪夷書法爭議】方天興：理性協商化解 政府應以民意為依歸

（關丹12日訊）華總會長丹斯里方天興表示，其實許多友族社會和領袖對於“爪夷文字書法藝術”課題的看法是理性中庸的，因此只要政府加強溝通和對話，收集更多團體的看法，以最大的民意為依歸，最終是可以通過理性協商來化解的。

他認為此課題不應被政治化，相反的，也應以顧及全民感受為出發點，以從中尋求對策。

也是關丹中華中學董事長方天興是主持該校承辦的“濃情厚意獻關中”工委會議後，發表這項談話。出席者包括工委會主席蔡世才、副主席楊志良、總策劃陳東生、校長蔡若山峰和兩名副校長黃金貴與葉福民等多人。

他認為，政府或教育部也應該進一步厘清，爪夷文字書法藝術是否具有濃厚的伊斯蘭教色彩，因為根據一些學者的研究，它是推廣可蘭經和傳播伊斯蘭教義的文體。

“根據五大宗教諮詢理事會表明，爪夷文字書法源自阿拉伯文字，與伊斯蘭和可蘭經緊密相連，因此它有的是更多的伊斯蘭身分和色彩，而不是馬來西亞語文本身的一部分。”

他表示，建國以來，馬來文才是我國的官方語文，這是先賢和國家領袖們當時的選擇和決定，而爪夷書法源自阿拉伯文字，與伊斯蘭教和可蘭經息息相關，也對馬來文化藝術產生強烈影響。

他強調，在我國的多元國情下，全民的各宗教信仰和文化都應該互相尊重，如果這項措施涉及到濃厚伊斯蘭宗教色彩的話，是值得再三商榷的話，因為它肯定會引起非穆斯林社會的混淆與議論，甚至不安。

他表示，華總已經針對此課題表態，希望教育部不要在國民型學校強制執行，而屬下的各州華堂也作出相應的立場和聲明。（BPK）