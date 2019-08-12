【爪夷書法爭議】基層吼 無拉港火箭聯署吁撤回 重檢討 林冠英週三內閣呈建議

（吉隆坡12日訊）民主行動黨秘書長兼峇眼區國會議員林冠英說，他將於於周三的內閣會議中，再次提呈建議，以重新檢討在國民型小學四年級國語課本中介紹爪夷文的課綱。

“我會再提此事，不管某部長是否有說過許多部長皆反對在華淡小推行相關簡介。”

他今日發文告說，當他於本月7日在內閣會議提出這項課題時，內閣只同意在四年級國語課本中不強制但可選擇要不要介紹爪夷文，並從6頁減少至3頁，兼且不考試。

他說，行動黨的內閣部長已在上周的內閣會議表達了非馬來社會對此強烈的情緒，因為極度不滿教育部在沒有事先征詢華淡小代表組織之下推行這項課綱。

“隨著事態的最新發展以及與民眾進一步磋商並獲得反饋之後，我將在本周內閣會議上，再次提出這個問題。”

李凱鳴：若政府拒撤回決定 將依形勢升級抗議

（加影12日訊）雪州無拉港區行動黨基層正式發動“堅決別讓爪夷文納入華小課程”簽名運動，籲請全國其他支部基層也聯合展開此活動，誓要希盟政府撤回相關決定為止。

無拉港區行動黨十多名基層黨員，包括林志遠、顏聞昌及歐慧君等人，今早選在蕉賴十一哩早市巴剎展開首場簽名運動。

據知，這也是雪州行動黨首個支部以和平方式進行收集民眾簽名，結果在短短一小時內，便取得600名市民的支持響應。

有關支部基層計劃在周一進行4場簽名運動，明晚則會移步到雙溪龍鎮夜市場；而後天將在蕉賴首都鎮夜市場及蕉賴康樂夜市場。

吁其他支部基層響應

據消息指，該支部基層原本計劃在昨天早上進行上述簽名運動，但因該黨元老林吉祥要與他們會面交流，因此臨時取消簽名活動。現場出席者包括沙登區支部基層，雙方在交流會上，黨員們也向林老傳達他們的意見。

行動黨雙溪龍鎮綠林支部主席李凱鳴聲稱，簽名運動是基層計劃的首個活動，黨員會在各別早市巴剎及夜市場收集簽名，如果簽名運動舉行後仍無法達到如期效果，希盟政府仍拒絕撤回爪夷文納入華小課程的決定，基層會依據形勢將反對行動升級。

他表示，基層是堅決反對爪夷文入書，堅持與人民站在一起，因此經討論商議後，決定發動簽名運動。

他提到，該支部的基層曾先後與黨領袖包括林冠英、張念群及林吉祥等就有關課題進行交流；而基層的立場鮮明，那便是不能打開缺口，讓爪夷文納入華小教育，但目前缺口卻開了。

他提及，當務之急是要收集到更多民眾簽名，然後呈交給該黨元老林吉祥，要求黨中央正視基層和華裔市民的心聲。

“支部已與全國其他266個支部聯署反對爪夷文納入華小課程，希望其他支部能響應簽名運動，在不同地區收集簽名。”

“據我了解，全國其他一些支部黨要亦要求與林吉祥交流，並於8月15日在行動黨總部舉行，無拉港區支部黨員則不會出席。”

反對課程非反對文字

此外，蕉賴皇冠城支部黨員何其隆則說，基層不是反對爪夷文，是不接受爪夷文納入華小課程，促華裔人士支持上述簽名運動。

他補充，華人社會在這課題里已大表不滿，情緒高漲，如果事件無法妥善處理，只會加劇不滿的聲音。