【爪夷書法爭議】劉華才：網上漂白爪夷書法沒用 火箭應拿出勇氣平風波

（吉隆坡12日訊）民政黨主席拿督劉華才勸請民主行動黨領袖無需花心機在社交媒體上為“爪夷文書法”風波漂白，因為作為手握42個國會議席及擁有6名內閣部長的執政黨，只需拿出政治勇氣就可以平息這場風波。

他今日出席民政黨在增江南區早市巴剎舉行的“反對強制性學爪夷文書法”簽名運動後說，民政黨並不想看到這場風波繼續延燒下去，倘若希盟政府繼續執意在國小四年級推行爪夷文書法課，該黨就會繼續與人民站在一起抗議到底。

“民政黨在經歷了痛失檳州政權及上屆大選全軍覆沒後，已經進行過深刻反醒，同時也調整黨的方向，回歸創黨初心，即以百姓之心為心，在任何課題上皆會以百姓為出發點，對不利人民的政策，民政黨必會抗議到底。”

劉華才說，行動黨日前召開了一場閉門匯報會後，社交媒體上突然間就多了很多為行動黨漂白的文章與圖片，這顯示行動黨在“爪夷文書法”課題上已經窮途末路，只好出此下策，在無法說服人民的情況下，只好繼續蒙騙和混淆人民。

“我看了多名行動黨領袖的臉書直播、媒體訪問、文告和宣傳圖片之後，發現行動黨的‘漂白’神功來來去去就只有三招：賴前朝、扮可憐和恐嚇選民。”

他勸請行動黨不要玩弄這些小伎倆，企圖模糊人民的視線及改變輿論風向，因為現今的資訊發達，人民也更加聰明，與其花心思去混淆和欺騙人民，倒不如踏踏實實做事，為人民爭取廢除爪夷文書法課，並用心搞好經濟，讓人民在新馬來西亞得以安居樂業。

將參與23日和平集會

另外，劉華才也宣布民政黨將參與馬來西亞“印裔之聲”全國青年組織號召民眾於下周五（23日）晚，在十五碑噴水池進行的和平集會。

他說，這場和平集會是為了表達印裔學生對學習爪夷文字書法藝術的抗議，並要求教育部不要強迫印裔學生學習爪夷文字書法藝術，這與民政黨及華社立場一致，並將捍衛各族人民的權益。