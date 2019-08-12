風暴後遭搶魚 高淵港口業者禍不單行

（威南12日訊）上週深受“利奇馬”風暴重創的高淵港口海上養魚場，正面對第二波“趁災打劫”的災難。逾百艘四方湧來的漁船在災區釣魚，甚至放网捕魚，驅之不走，令業者倍感無奈無策，搶修魚場工作亦添阻。

當地海上養魚場自本月10日被風暴侵襲至今，每天均有漁船到養魚場撈釣漏網之魚，大白天有逾百艘漁船圍著魚場，甚至直接站到魚排上釣魚。而摸黑來撈捕的漁船更是多到無法估計。

高淵港口有155戶養魚業者，全部受災無一倖免。超過一半的業者魚排受損程度50%，20%的業者魚排被摧毀80%，近乎全軍覆沒的“重災戶”有5個，魚排小屋支離倒塌，魚排脫綁漂走網破魚逃，魚場一片狼藉。

高淵港口海上養魚公會主席張展來、署理主席黃春利、財政鄭思明、總務陳忠年、天后聖母宮理事會主席許海強、雙溪亞齊區州議員祖基菲助理陳川發今午召開記者會，呼吁各界不要在業者水深火熱的時候，來魚場釣魚。

無法驅趕外來漁船

張展來強調，如果大家不能做到守望相助，最起碼也不要雪上加霜、“趁火打劫”。

“我們已經面對沉重的打擊，現在還在搶救魚場當中，災情仍未穩定，但來自檳島、武吉淡汶、古樓、角頭四方的漁船卻在這個時候專來釣魚，叫他們走他們還放話晚上要叫更多漁船來。”

他指出，公會有章程，當地魚場上午8時至傍晚7時，外人不可以到養魚場範圍內釣魚。雖然公會聘請2名守衛進行夜間巡邏，但海域遼闊晚上漆黑，根本無法驅趕外來漁船。

據張展來說，其中一個重災戶的魚場被風浪打得只剩下一個魚排，里面只有200多條重約2公斤金目鱸，和一條10多公斤的龍躉，工友及時將魚排綁住，但在一夜之間被人偷完。

業者說，“利奇馬”颱風尾過境的破壞力更甚於15年前的海嘯，當年發生海嘯時，是內部靠近淺海的養魚場受創，靠近深海的魚場影響不大，而今這場風暴，幾乎所有業者無一倖免。

重災戶的心血毀於這場風暴，張展來估計會有業者因此而倒閉。

防浮羅布隆垃圾排污水

業者盼打開通道觀察

張展來指出，我們面對第一顆天災“炸彈”之後，現在正提防著“第二顆炸彈”即浮羅布隆垃圾污水排出的危機，希望各有關部門高度關注，儘快諭令業者打開通道，讓養魚業者能進入觀察垃圾場廢水池的情況。

“業者已多次向州政府和地方人民代議士反映，希望垃圾場能打開後門通道，讓業者進入巡視，可這些要求一直沒有下文。”

他也抨擊我國氣象局，沒有及時發佈海上風暴預警。

促別到養魚場釣魚

高淵港口天后聖母宮主席許海強促請漁船不要到高淵港口養魚場範圍釣魚，阻礙魚排重建工作。

“那些四面湧來的漁船萬一和在搶修工作的漁船相撞，業者已經虧損很大，撞到漁船根本沒有本事賠償了。