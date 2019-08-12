無拉港火箭聯署吁撤回 基層吼

（加影12日訊）雪州無拉港區行動黨基層正式發動“堅決別讓爪夷文納入華小課程”簽名運動，籲請全國其他支部基層也聯合展開此活動，誓要希盟政府撤回相關決定為止。

無拉港區行動黨十多名基層黨員，包括林志遠、顏聞昌及歐慧君等人，今早選在蕉賴十一哩早市巴剎展開首場簽名運動。

據知，這也是雪州行動黨首個支部以和平方式進行收集民眾簽名，結果在短短一小時內，便取得600名市民的支持響應。

有關支部基層計劃在周一進行4場簽名運動，明晚則會移步到雙溪龍鎮夜市場；而後天將在蕉賴首都鎮夜市場及蕉賴康樂夜市場。

吁其他支部基層響應

據消息指，該支部基層原本計劃在昨天早上進行上述簽名運動，但因該黨元老林吉祥要與他們會面交流，因此臨時取消簽名活動。現場出席者包括沙登區支部基層，雙方在交流會上，黨員們也向林老傳達他們的意見。

行動黨雙溪龍鎮綠林支部主席李凱鳴聲稱，簽名運動是基層計劃的首個活動，黨員會在各別早市巴剎及夜市場收集簽名，如果簽名運動舉行後仍無法達到如期效果，希盟政府仍拒絕撤回爪夷文納入華小課程的決定，基層會依據形勢將反對行動升級。

他表示，基層是堅決反對爪夷文入書，堅持與人民站在一起，因此經討論商議後，決定發動簽名運動。

他提到，該支部的基層曾先後與黨領袖包括林冠英、張念群及林吉祥等就有關課題進行交流；而基層的立場鮮明，那便是不能打開缺口，讓爪夷文納入華小教育，但目前缺口卻開了。

他提及，當務之急是要收集到更多民眾簽名，然後呈交給該黨元老林吉祥，要求黨中央正視基層和華裔市民的心聲。

“支部已與全國其他266個支部聯署反對爪夷文納入華小課程，希望其他支部能響應簽名運動，在不同地區收集簽名。”

“據我了解，全國其他一些支部黨要亦要求與林吉祥交流，並於8月15日在行動黨總部舉行，無拉港區支部黨員則不會出席。”

此外，蕉賴皇冠城支部黨員何其隆則說，基層不是反對爪夷文，是不接受爪夷文納入華小課程，促華裔人士支持上述簽名運動。

他補充，華人社會在這課題里已大表不滿，情緒高漲，如果事件無法妥善處理，只會加劇不滿的聲音。