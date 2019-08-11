馬秋南：輟學影響前途 張念群應關注國中華裔生





（古來11日訊）馬台教育文化協會執行長馬秋南呼籲教育部，尤其華裔副部長張念群，多關注提升國中華裔子弟中等程度學生群，也希望該部多關心華裔子弟因為母語科系問題而無法繼續學習母語的課題。

他於昨晚在“2019年第七屆馬來西亞中學華文科教師教學研習營”開幕禮之後，向媒體表示，該協會發現，往往因面對語文影響學習的國中華裔中等程度學生群，會選擇提早輟學踏入社會，但他們往往因學歷低而無法獲得更好的職業。

另一方面，他在會上指出，該協會長年以來秉持著受惠華教、熱愛華教的精神，希望借主辦大馬中學華文科教師教學研習營，能夠提昇華文科教師的教學素質與專業素養，來傳承優良中華文化，進而提升學生學習華文的興趣，讓更多的華裔子弟受惠，有助提升國內華裔子弟人文素養。

他指出，今屆為期3天2夜的研習營首次選在柔州舉辦，共有109名來自全國各州屬的華文科督學、華中、國中、獨中校長及華文科教師們，犧牲假日陪伴家人的時間，聚集在一起自我提升。

他說，此次研習營受邀開講者包括中國科技大學教授陳貴麟、新山華族歷史文物館主席陳再藩。

他也提到，該協會多年前開始舉辦教育展，也同時協助了國中華裔子弟開拓更多升學管道，讓他們依照能力選修適合自己或有興趣的科系和學校。

這項開幕禮出席嘉賓包括拉曼大學中華研究院院長張曉威、駐馬台北經濟文化辦事處教育組組長張佳琳、馬台教育文化協會顧問劉?純、戴慶義、曾小平、戴正均、賴水和、張寶旋、巫春榮、秘書史埃維等。

儀式上，張佳琳和馬秋南分別贈送紀念品予巫春榮，感謝對方擔任督學期間的付出以及恭祝後者即將就任麻坡利豐港培華國民型中學校長。

巫春榮是於2012年6月1日至今年8月4日，7年間擔任柔佛州教育局華文科助理局長。

也是馬來西亞華中校長理事會代表的戴正鈞，呼籲教師自我進化追上孩子們的變化。

他指出，孩子們在將來是活在以後的世界，而不是與教師同時代的世界，所以教師們需要根據孩子的未來世界作出教學改變。

巫春榮：教師須與時並進

柔州教育局華文科助理局長巫春榮表示，教師需要與時並進，而如果不自我精進，就無法在教書過程得心應手，儘管有知識也跟不上變化，更與學生有隔閡。

他認為，華文科教師除了是語文和文化傳承者，也是教育素養提升文化傳承者，在教育上扮演著重要角色。

另外，張佳琳表示，目前，學習華文是世界重要趨勢，也是重要階梯，更是打開世界之窗的利器。

她說，現今是邁向科技的時代，因此教師也可以從網絡時代增加學生對華文的興趣，增加華文科教育的深度和廣度。