【爪夷書法爭議】 憂多源流學校變質 14華教人士拉橫幅促撤回

（吉隆坡11日訊）馬來西亞世界恢複華夏運動組織主席魏世勤號召逾10名華教人士拉橫幅，聚集在吉隆坡茨廠街牌樓下，拉橫幅強烈要求教育部撤銷在華淡小教導爪夷文字書法藝術的課程。

約14名華教人士於今日上午10時10分，展開全力反對教育部要在淡小教導爪夷文字書法藝術的行動，同時促請教育部維護全民教育，以及盡快承認統考文憑。

發起人魏世勤在受詢時說，除了必須掌握三語，華校生如今還得學習爪夷文字書法藝術，但卻沒有學習華夏傳統文字藝術，如金文、甲骨文及象形文字。

“我們（學生）需要學習三語，在不能放棄爪夷文（字書法藝術）的情況下，可能就要放棄母語。”

他表示，盡管教育部聲明不強迫華淡小生學習相關課程，但沒有作出不被對付的保證，讓華社心生隱憂。

是否可以將3頁撕掉

“教師是否可以將3頁撕掉？完全不教，而不受到教育部的警告或家長的投訴？”

“華小也有5%巫裔或穆斯林學生，若教師選擇不教導爪夷文字書法，是否不會受到非華裔生家長的投訴？”

魏世勤說，教育部目前採取“不強制、不考試、不學習”的“三不”政策，卻沒有白紙黑紙列明不增加相關課程的保證，以致這個缺口將越來越大，進而令多源流學校變質。

他呼籲華社共同反對這項措施，並計劃向教育部提呈備忘錄。

自稱不是任何政黨的黨員，只是一位熱愛華教人士的參與者李國勇坦言，林吉祥等人指爪夷文早於2014年出現在華小的國語課本的言論，令他感到不滿，“現在球已經到了你的腳底下，你作為執政黨為何不堅決反對，反而推卸責任？”

他說，民主行動黨的理念是建造一個公平的馬來西亞，以捍衛華教為己任，但在爪夷文字書法藝術課題的立場，卻讓華社感到十分失望及傷心。

他促請行動黨向華社道歉，並與董教總共同要求政府撤回這項措施，相信必能取回華社的支持。