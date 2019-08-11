砂瓜拉峇南野火熱點增至6個 1570足球場面積燒毀

（美里11日訊）砂拉越美里北部的瓜拉峇南野火熱點增至6個，本月迄今燒毀面積已達684公頃，相等於約1570個足球場，導致瓜拉峇南區的空氣污染指數於今日直飆393點危險水平，屬全馬最高。

瓜拉峇南野火災區從昨日的3個熱點增加至6個熱點，以致煙霾彌漫，煙灰四處飄散，附近住宅區居民怨聲四起，飽受煙霾之苦。

砂消拯局第6區區長劉保祥表示，截至今日中午12時，保守估計有70公頃面積土地（約160個足球場）仍在燃燒，若天氣持續炎熱，災區情況將惡化。

他強調，現今拯救隊伍面對人力資源及重型機械的問題，希望召集100名來自各個單位及機構的人力資源，以及要求相關的公司或地主提供重型機械挖拙防火溝等防火系統。

空污393點危險水平

“我已經向砂消拯局尋求支援，來自古晉的消拯員預料將在明日抵達協助展開援助任務，但是我們還是需要其餘單位提供人力資源及重型機械深入沼澤泥地的災區。”

瓜拉峇南野火災區範圍擁有學校及大學，慶幸在下周迎來學校假期，若是到了開學日情況仍未受控制，卑爾騷州議員拿督陳超燿促請教育部正視開課問題。

全砂各地截至今午2時的空氣污染指數在中等水平，唯獨在美里北區瓜拉峇南捷道的工業訓練學院空氣勘察站的空氣污染指數，繼續飆升至今午2時的393點危險水平，屬全馬最高。

至於美里北區的瓜拉峇南第2國小附近的流動空氣勘察儀器的空氣污染指數，已從昨日的不健康水平下降至今午2時的83點中等水平。

美里市區中心範圍的美里卑爾騷區空氣勘察站，於下午2時空氣污染指數稍微上升至91點中等水平，主要是基於美里北部煙霾被吹散至美里市區範圍所致。

全砂各地從本月開始截至今早11時30分，共發生250宗野火燎源投報，全砂單在昨日共接獲58宗，創下本月內發生最多宗野火投報的天數。