獅城男女仍未尋獲 擴大至500海哩搜索





（豐盛港11日訊）在豐盛港海島劃艇失蹤的新加坡籍男女，截至今日下午5時仍未尋獲，搜救隊伍已將空中搜索範圍擴大至500平方海里。

大馬海事執法機構（APMM）今日發表文告披露，空中搜救隊伍是從斯里布亞島（Pulau Sei Buat）的北部擴大搜索範圍至刁曼島（Pulau Tioman）西部的海域，與此同時，搜救人員也已增加至50人。

截至目前，參與搜救行動的單位包括大馬水警出動的AW139型直升機和船艇，以及來自大馬皇家警察、漁民和船艇業者出動的7艘船艇。

同為新加坡籍的陳永順（譯音，62歲）和潘玉珍（譯音，57歲），是在8日下午5時40分，被同行的隊友發現在亞齊島（Pulau Aceh）東部5海里的海域掉隊。事發時，兩人是和隨行的另13人從豐盛港興樓出發，準備劃艇到莫丹島（Pulau Mertang），詎料中途不知所終。

今日上午，新加坡駐新山總領事拉傑峇星也代表失蹤者家屬前往設在豐盛港本揚夢碼頭（Jeti Awam Penyabong）的指揮站，向柔佛州海事局局長阿敏努丁了解事件進展。

在相關匯報會中，陳永順的妻子關玉怡（譯音，58歲）和潘玉珍的丈夫彭明吉（譯音，56歲）皆有出席聆聽，以掌握最新的搜救情況。