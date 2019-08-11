吃火鍋店員添煤油起火 網賣主播“毀容”

（新山11日訊）一名網賣主播日前在臉書貼文，聲稱吃火鍋吃到毀容，面部、胸口和手臂皆出現2級燒傷，令她痛不欲生，心里也蒙上陰影。

這起事故是於本月8日晚上9時左右，在新山一家新開張不久的火鍋店發生。

根據臉書貼文，事主來自雪州，事發時特地南下與本地的同行會面並準備做直播，兩人後來約在事發火鍋店一起吃大餐，不料盡興而來敗興而歸。

事主指出，她選擇的是個人火鍋，正當火鍋店員工準備為她面前的鍋子添加煤油的時候，對方卻一時失手倒入太多煤油，結果火勢瞬間冒起，她因閃避不及而遭火舌燒傷。

面部胸口手臂2級燒傷

女網友說，她因為這起事故，面部、胸口和手臂皆出現2級燒傷，好好的一張臉如今“毀容”了。

她置疑，員工為甚麼不是添好了煤油才將鍋子拿到顧客面前，直接在顧客面前添加煤油似乎缺乏安全意識。

“一般人都知道，火是很致命的東西，輕則皮膚燒傷，重則要人命。”

她續稱，意外發生後，火鍋店的年輕老板表示會負責她的醫藥費，但對方坦言因為火鍋店開張不久資金面對一些困難。有鑒於擔心老板反悔不認賬，她因此將自己的遭遇上載至臉書，但仍保留餘地不公布店家名字。

這名網拍主播說，她現在毀容了，而且康複期至少要4至6個月，即使恢複狀態，臉上難免留下傷疤。

“我現在連鏡子都不敢照，這件事也造成我的心理受到嚴重的影嚮。”