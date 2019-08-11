【爪夷書法爭議】交流會逾300人一致通過 檳董聯會發反對聲明





（檳城11日訊）檳威華校董事聯合會今早為全檳華校中小學三機構的代表，就爪夷書法課題舉辦交流大會，逾300名與會者一致舉手通過共同聲明，堅決反對教育部把爪夷書法內容納入華小四年級馬來文科。

大會發表共同聲明的3點如下：

（一）依據學者研究成果和文獻資料證明，Khat其實是推廣古蘭經和傳播伊斯蘭教義的文體。政府欲在學校推行非穆斯林學生學習Khat的措施，不僅非穆斯林群體不能接受，也抵觸了聯邦憲法第12（3）條文。為此，我們堅決要求政府撤銷在國民型小學教導Khat的措施，堅持僅保留自2015年在五年級馬來文課本，介紹各族文學的方式。

（二）馬來西亞是奉行世俗體制的國家，必須遵循世俗法治國。這是獨立建國時的社會契約，是各族人民的默契，也是全民的利益，維繫社會和諧的重要基礎。聯邦憲法清楚保障宗教信仰自由，不得強迫人民接受任何宗教教義。

（三）大會尊重多元文化，包括爪夷書法與伊斯蘭教文化，也致力於族群交流，促進族群諒解。

我們支持教育部在學校推展跨族群與文化交流，包括在課程和活動融入多元文化價值，讓學生了解各族文化特色，但這必須符合各源流學校的實際情況，不能改變各源流學校現有特徵。

李添霖：張念群共識論誤導 連累董教總遭辱罵

檳威華校董聯會主席兼董總副主席李添霖說，副教育部長張念群早前會晤董教總代表後發表“達成共識”的聲明，造成華社誤以為董教總接受爪夷書法政策，董教總因此慘遭網民以“走狗”、“漢奸”等字眼辱罵。

他澄清，董教總的立場是堅決反對教育部要加入爪夷書法內容加入華小四年級馬來文課本，只接受現有五年級馬來文課本里，以各一頁介紹我國三大民族書法，“帶過就算”，“翻過就算”，“沒有叫你學”的方式。

他強調，董教總也要求教育部擱置此政策，如果要繼續就必須讓董教總參與課程擬訂工作。

“有人認為，反對者不能接受新東西，多學一種語文不好嗎？但大家需明白，華教一路走來戰戰兢兢。教爪夷書法不是突然的，而是一步一步來。教育政策的方向就是要朝單元流教育。我們堅決反對是因為後面有危機。”

他指出，教育部長馬智禮和副部長張念群對於爪夷書法，究竟是老師究竟是只被授權決定怎麼教，還是有權決定教或不教，說法不一，讓人疑惑。他敦促政府聆聽95%華裔選民的聲音和在全馬各地發起的反對動作。

李添霖說，該會將配合董教總發起的聯署運動，在檳威收集反對爪夷書法人士的簽名。

檳威華校董聯會執行顧問許海明指出，現有五年級課本中有關爪夷書法的部份並非缺口，允許爪夷書法納入四年級課本才是缺口，缺口一開氾濫成災。

退休校長柯碧娟說，爪夷書法內容被列入DSKP，老師就必須跟著寫教案，老師就必須在班上教，學生可以不學嗎？在教完每個單元後老師必須依據DSKP進行評估（pentafsiran），這叫做選擇？沒考試嗎？

12校代表一致反對

交流會有12名各校代表，包括現任校長、董事會、家協及校友會成員提出看法，一致反對爪夷書法政策。理由包括製造老師和家長摩擦、加重學生課業壓力、是否違憲、華小變質，會否導致家長遺棄華小轉投國際學校。

雙溪里蒙光華小學家協會副主席董建成說，該校逾90%家長反對此政策。倘若強行推行將製造老師和家長之間的摩擦，把老師擺在尷尬的處境。

檳城鍾靈校友會理事黃美秀說，該會雖尊重爪夷書法的歷史價值，但該書法並沒與世界科技接軌。如果今日不把關難保是日後會否有考試，甚至帶入中學課程。威南培德家協主席楊梓湋提出疑問，為何國小的爪夷書法屬於宗教課內容，但在華小卻屬於馬來文正課？

他說，房地部規定各地必須統一使用馬來文路牌，而馬來文又能轉為爪夷字書寫。他擔心教育部推行的爪夷書法課，是要為普及化爪夷書法路牌鋪路。

陳德欽：馬華將全力阻遏

馬華副總會長兼檳州主席拿督陳德欽，今日率眾支持檳威華校董聯會舉辦有關爪夷書法的交流會。他說，馬華將善用各級平台，從教育角度全力阻遏爪夷文納入華小課本。

出席的馬華代表也紛紛在檳威華校董聯會發起的聯署上簽名。陳德欽說，只有凝聚力量向政府施壓，才能達到最好的效果。