利奇馬毀19年心血 業者心灰擬關養魚場





（檳城11日訊）週六晚吹襲北馬的利奇馬颱風，不但導致高淵港口養魚場重創，也使直落巴巷一養魚場的千萬隻魚兒缺氧而死。業者黃海強在辛苦經營了19年的心血被毀後心情極糟，心灰意冷下考慮把養魚場關閉並轉行。

57歲的黃海強是該養魚場的老闆，他今日接受《光明日報》的訪問時說，這起死魚事件是從上週四起發生，加上週六晚上的一場風災，使其養魚場內的魚都死完了。

他說，風災後，因海底的泥被大浪捲起使海水非常混濁，在混濁的海水漂到養魚場後，場內的千萬隻魚紛紛翻肚而亡。

風災大浪海水混濁

“我飼養在魚籠的魚類很多，包括身價很高的龍虎斑、紅魚、石班及石甲魚等。這一次我的損失約80至90萬令吉，相當慘重，無語問蒼天！”

他說，在上週四，其養魚場內的魚已開始因缺氧而浮出海面，但數目不多，過後不久就死去，當時約有10%死魚。

他指出，在他想辦法補救之際，第二天又約有20多%的魚兒死亡。

他說，拜六晚上的那場風災使情況惡化，今日他前往觀看時，場內的所有魚已100%翻肚了。

魚全死損失90萬元

黃海強指出，檳城理科大學的教授在今早有前往其養魚場了解情況，並抽取海水以進行調查及化驗。

他說，目前他只能等待該份檢驗報告，該名教授也沒告知報告結果會在何時出爐。

他指出，這批魚都是供批發用，這種情況在今天5至6月間也曾發生，當時他並不知道肇因。

“一連串的打擊讓我很是灰心，有意把養魚場關閉，日後再作打算。”

陳偲惠：數海域魚大量死亡

理大海洋及海岸研究中心主任拿督陳偲惠說，該中心在接到漁民的求助後，有派員前往上述養魚場觀察。我們發現檳城包括直落巴巷等地，有數個海域發生養殖魚及野生海魚大量死亡的現象。

她說，他懷疑這種現象與與海域太淺有關。這場暴風雨把原本沉澱在海底的毒素攪了起來，使水溶氧氣量減低，魚兒會因此缺氧而死。

“本中心代表今早有前往直落巴巷養魚場了解情況，並採取有關海域的海水樣本送檢。”

她預料，有關海水的檢驗報告會在下週中期出爐。