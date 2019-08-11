林吉祥：若現在大選 火箭輸依城 全國失40%票

（新山11日訊）行動黨依斯干達公主城區國會議員林吉祥坦言，若現在舉行全國大選，該黨將輸掉依斯干達公主城國席，甚至在全國失去30%至40%的選票。

他今日在文告中認為，需要時間讓人民明白，行動黨沒有違背人民。

他強調，行動黨沒有放棄團結、自由、正義、卓越和正直的新馬來西亞目標，他感到遺憾的是，該黨忠實支持者對該黨在希盟政府的表現有錯誤的認知和誤解。

他說：“我們需要時間讓支持者和人民意識到，行動黨沒有背叛他們，我們沒有放棄新馬來西亞團結、自由、正義、卓越和正直的希望和目標。”

“如果民主行動黨實際上背叛了人民以及新馬來西亞團結、自由、正義、卓越和正直的希望和目標，那麼隨著時間的推移，行動黨將無法重新獲得選民的支持。事實上，結果只會更糟。”

他重申通過過去幾十年的鬥爭和犧牲，行動黨將永遠不會背叛人民。

他堅持行動黨不會違背原則及新馬來西亞團結、自由、正義、卓越和正直的希望和目標。

因此，他促請行動黨領導人必須保持耐力，堅持不懈地努力，以達致新馬來西亞的目標。

針對有媒體報道他是教育部計劃在華淡小落實爪夷文字書法藝術（Seni Khat）的“忠實支持者”，他指這個不屬實的問題已引起各造困惑，包括他在內，畢竟這是前朝政府的遺產。

“我堅持在1984年的立場，即不應強制教導爪夷文。”